La corsa dei tori di Pamplona è diventata troppo sicura?

Spagna - corsa dei tori a Pamplona : la Festa di San Firmino si chiude con centinaia di feriti : Sono terminati oggi i festeggiamenti per la Festa di San Firmino a Pamplona, nel nord della Spagna: i 7 giorni di corsa dei tori (“encierro“) hanno fatto registrare in totale 8 “incornati”, su 35 feriti portati in ospedale. centinaia di persone sono rimaste leggermente ferite durante la maniFestazione: la Croce Rossa ha reso noto di avere curato 655 persone, di cui 504 partecipanti alle corse. Oggi il più imponente dei ...

Rugby a 7 - i convocati dell’Italia in vista dei tornei preolimpici di Colomiers e Kazan. Continua la rincorsa verso Tokyo 2020 : Inizia il percorso di avvicinamento delle Nazionali italiane di Rugby a 7 ai tornei preolimpici che sabato e domenica metteranno in palio i pass europei per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Sistema identico per uomini e donne: la prima va direttamente ai Giochi, mentre seconda e terza vanno al torneo di ripescaggio intercontinentale che metterà in palio l’ultimo posto. Per gli uomini l’appuntamento è a Colomiers (Francia), per le donne ...

Calcio - Europei Under21 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Italia ancora in corsa : Sono scattati gli Europei Under 21 di Calcio, che si terranno in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno: sono dodici le formazioni che cercano il titolo, ed undici quelle che corrono per i quattro pass per il torneo di Calcio di Tokyo 2020. Prima fase a gironi con tre raggruppamenti da quattro squadre, dai quali passeranno alla fase finale le vincitrici e la migliore seconda. Di seguito il quadro completo di risultati e classifiche. PRIMA ...

corsa scudetto - l’Inter si avvicina alla Juventus : le previsioni dei bookie : L’inizio del campionato italiano è ancora lontano ma già si infiamma la Corsa scudetto dopo le novità sul fronte panchina che hanno riguardato principalmente Juventus e Inter. L’arrivo di Sarri in bianconero cambia leggermente le carte in tavola e soprattutto con il ritorno in scena di Antonio Conte. Qualche novità rispetto alle scorse settimane, la Juventus registra un rialzo nelle quote sul campionato 2019/2020: ...

Istituto Cattaneo - il flusso dei voti delle europee : Pd disastro mascherato. Veri dati : perché è a fine corsa : Il Pd è a fine corsa. Chi a sinistra esulta per il quasi 23% raccolto dal partito di Nicola Zingaretti domenica alle elezioni europee non ha capito granché. Secondo Pier Giorgio Ardeni, presidente dell'autorevole Istituto Cattaneo che come a ogni tornata elettorale ha analizzato il cosiddetto "fluss