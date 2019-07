Italia-Giappone | Mondiali pallanuoto 2019 | quando si gioca la prossima partita? Data

Medagliere Universiadi Napoli 2019 : Italia chiude al sesto posto con 15 ori - vince il Giappone : Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la ...

Calcio - Universiadi 2019 : oro al Giappone - strapazzato il Brasile. L’Italia conquista il bronzo : Va in archivio anche il torneo di Calcio alle Universiadi: oro al Giappone, che nella finalissima maramaldeggia contro il Brasile, alla fine sconfitto per 4-1. Molto equilibrate e risolte ai rigori le altre sfide: bronzo all’Italia, che supera la Russia, mentre il quinto posto va alla Corea del Sud, che batte l’Ucraina, infine il settimo posto è della Francia, che ha la meglio ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : Quinto posto del Giappone. Domani la semifinale Italia-Russia : In attesa della semifinale che Domani vedrà impegnata contro la Russia l’Italia della Pallanuoto alle Universiadi (secondo match USA-Ungheria), oggi sono stati assegnati il Quinto posto, andato al Giappone, vincente 17-9 sulla Francia, ed il settimo, centrato dalla Croazia, dominante sull’Australia per 12-4. RISULTATI Finale 7° posto (oggi) Australia-Croazia 4-12 Finale 5° posto (oggi) Francia-Giappone 9-17 Semifinali ...

Nuoto - Mondiali 2019 : l’Italia sbarca in Giappone - azzurri a Tokorozawa per prepararsi. Si respira l’aria olimpica : La Nazionale Italiana di Nuoto è volata in Giappone per preparare il Mondiale 2019 in programma a Gwangju (Corea del Sud) dal 21 al 28 luglio. Gli azzurri sono sbarcati a Tokorozawa e per una settimana si alleneranno nel campus dell’università di Waseda che è stato scelto dal Coni come centro per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Federica Pellegrini e compagni saranno impegnati in una vera e propria prova di avvicinamento alla rassegna a cinque ...

Calcio - Universiadi 2019 : l’Italia si arrende al Giappone in semifinale rigore fatali. Azzurri per il bronzo : L’Italia si è dovuta arrendere sul più bello alle Universiadi 2019, la Nazionale di Calcio maschile ha perso contro il Giappone per 8-7 dopo i calci di rigore (3-3 i tempi regolamentari) dicendo addio al sogno di qualificarsi alla finale per il titolo. I ragazzi di coach Arrigoni si dovranno accontentare di affrontare la Russia per conquistare la medaglia di bronzo nella competizione multisportiva riservata agli universitari di tutto il ...

Universiadi - il cuore non basta : finisce l’avventura dell’Italia - rigori fatali contro il Giappone : Termina alle semifinali l’avventura dell’Italia alle Universiadi. rigori fatali contro il Giappone, arriva la sconfitta nonostante il grande cuore e coraggio nei tempi regolamentari, con la splendida rimonta nel finale da 1-3 a 3-3. All’Arechi il primo gol è dell’Italia con l’autorete di Yamahara, ma quattro minuti dopo i nipponici trovano il pari con Kodama. Nella ripresa gli ospiti prendono il largo e vanno ...

LIVE Italia-Giappone 4-5 d.c.r. calcio - Semifinale Universiadi 2019 in DIRETTA : rigori in corso! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:14 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 23.12 Un’Italia eroica non basta, il tredici si giocherà il bronzo con la Russia. Il Giappone, invece, sfiderà il Brasile nella finale per l’oro. 23.10 Palo di Vitturini, il Giappone è in finale! 23:10 Morishita segna. 23:09 Adesso si va ad oltranza. 23:09 ...

DIRETTA/ Italia Giappone - risultato 1-3 - streaming video : dilagano i nipponici : DIRETTA Italia Giappone: info streaming video e tv della partita di calcio maschile, in programma oggi come semifinale per le Universiadi 2019 di Napoli.

LIVE Italia-Giappone 2-3 calcio - Semifinale Universiadi 2019 in DIRETTA : 5' di speranza a Salerno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90′ 5′ DI RECUPERO! 87′ Aggressivo adesso il Giappone, che non vuole concedere il fianco. 85′ Corner da sfruttare per l’Italia! 83′ Morishita! Che occasione per il numero otto del Giappone, che trovatosi solo davanti alla porta, non trova il gol del vantaggio. 81′ Che carattere i ragazzi di coach Arrigoni! 79′ GOOOOOOOOOL!!!!!!!!!! VITTURINI ...

LIVE Italia-Giappone 1-3 calcio - Semifinale Universiadi 2019 in DIRETTA : Kaneko affossa gli azzurri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71′ Ungaro lascia il campo a Galeandro. 70′ Nakamura prende il posto di Kaneko nel Giappone. 68′ cartellino giallo per Hayashi. 66′ Arriva un calcio d’angolo per gli azzurri. 65′ Adesso è d’avvero dura! 63′ Kaneko trova il suo terzo gol alle Universiadi! Sinistro a giro pazzesco, che si spegne appena sotto l’incrocio dei pali! 60′ La ...

LIVE Italia-Giappone 1-2 calcio - Semifinale Universiadi 2019 in DIRETTA : Ogashiwa regala il vantaggio ai nipponici! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58′ Gol! Il Giappone passa in vantaggi con Ogashiwa, che all’interno dell’area ha trovato una rasoiata di destro imprendibile. 57′ Corner per il Giappone. 55′ Gran azione in difesa di Galli, che mura la conclusione di Yamahara. 53′ La squadra di coach Daniele Arrigoni ha concluso il gruppo B in prima posizione, superando il Messico (2-0) e l’Ucraina ...

LIVE Italia-Giappone 1-1 calcio - Semifinale Universiadi 2019 in DIRETTA : si ricomincia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49′ Corner per i nipponici. 48′ Gran intervento in difesa di Pogliano, che blocca il contropiede avversario. 46′ SI ricomincia! 22:04 Le squadre hanno rifatto il proprio ingresso in campo! 22:01 Il match riprenderà tra pochi minuti, restate con noi per scoprire quale squadra raggiungerà il Brasile in finale. 21:57 I primi 45′ di gioco hanno mostrato una bella Italia, ...

LIVE Italia-Giappone 1-1 calcio - Semifinale Universiadi 2019 in DIRETTA : finisce qui il primo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:57 I primi 45′ di gioco hanno mostrato una bella Italia, che dopo aver sofferto nei primi 20′, ha reagito sbloccando il risultato al 24′. La squadra di coach Arrigoni sa che se vorrà portare a casa la partita dovrà essere particolarmente attenta nello sfruttare i tiri inattivi, la fisicità degli azzurri è nettamente superiore a quella dei nipponici. Ritmo molto elevato ...

LIVE Italia-Giappone 1-1 calcio - Semifinale Universiadi 2019 in DIRETTA : Kodama riporta in parità il match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31′ Strada tenta una conclusione di destro dalla distanza, ma la palla finisce abbondantemente sopra la traversa. 29′ Pareggia il Giappone! Kodama è bravo a sfruttare un cross al centro delizioso di Ogashiwa e va a segno con una rasoiata di destro imprendibile. 27′ Arriva la reazione immediata del Giappone, che tenta subito di muovere palla in attacco. 25′ Ungaro ha ...