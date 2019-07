Incontro Salvini-sindacati | Conte attacca | «Sulla manovra decido io»

Russia. Parla l’uomo che disse a Salvini : “Non partecipare all’Incontro” : La questione dei fondi russi continua a tenere banco. Stavolta a Parlarne è l’ex vicepresidente di Confindustria Russia, Fabrizio Candoni. Nella sua intervista al Corriere della Sera e a La Stampa, dice di essere stato con Salvini a Mosca il giorno prima dell’incontro al Metropol e di avergli sconsigliato di partecipare. Lui e il vicepremier leghista sono amici da tempo, e racconta: “Abbiamo la casa a Pinzolo, i nostri figli ...

Salvini-Trump e ironie sui gulag Incontro a Mosca : la trascrizione : E' il 18 ottobre 2018. Al Metropol Hotel di Mosca si tiene un Incontro tra Gianluca Savoini, a lungo assistente di Matteo Salvini, e altri cinque uomini (tre russi e due italiani). Quantomeno stando a quello che sostiene il sito britannico BuzzFeed che pubblica una trascrizione del dialogo di quell'Incontro che servirebbe, sempre secondo BuzzFeed, a discutere Segui su affaritaliani.it

Lega - Salvini : “Savoini? Non sapevo di quell’Incontro. Riferire in Parlamento? Non c’entro - mai preso una lira da nessuno” : “Posso ribadire che né dagli Usa, né da Russia, né da Cina, né dal Brasile né dalla Groenlandia non abbiamo mai chiesto e avuto una lira, da nessuno. C’è l’audio dell’incontro? Ma sapete quanta gente parla con altra gente. Alla Lega non è arrivato un centesimo“. Matteo Salvini risponde così alle domande dei cronisti, che fuori da Palazzo Chigi, al termine del vertice sull’immigrazione, chiedono chiarimenti ...

Conte richiama Salvini per l'Incontro con le parti sociali. Lui risponde : "Lavoro da vicepremier" : "Salvini può anche incontrare le parti sociali ma la manovra economica si fa nelle sedi istituzionali con il presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia e tutti i ministri competenti". Il vicepremier della Lega accelera sulla flat tax ma nella sede del governo si ribadisce che la prossima legge di bilancio verrà scritta a palazzo Chigi, non al Viminale. "Da vicepremier raccolgo idee", la risposta del segretario del partito di via ...

Manovra - Salvini : “Lunedì Incontro i sindacati”. Palazzo Chigi : “La legge di bilancio si fa nelle sedi istituzionali” : “La Manovra si fa nelle sedi istituzionali con il premier e tutti i ministri“. Il messaggio arriva direttamente da Palazzo Chigi ed è indirizzato a Matteo Salvini. Un tentativo di Conte di fermare il vicepremier che nei giorni scorsi ha dichiarato di volere invitare i sindacati al Viminale per discutere della Manovra. Ma il ministro dell’Interno non arretra: intervistato su Rete 4 ha ribadito: “Ma faccio il vicepremier! E ...

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - perché la Lega smentisce l'Incontro segreto : M5s suda freddo : Un fugace incontro milanese tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni ha animato la giornata politica. I due leader smentiscono categoricamente di essersi visti sabato pomeriggio, ma quando i comunicati arrivano è troppo tardi. Qualche bocca ha già iniziato a dire che sì, i due si sono visti, anche se su

Matteo Salvini lascia il Cdm in anticipo : "Luigi Di Maio mi attacca su Autostrade e poi diserta l'Incontro" : Il governo è ancora in crisi. Il vice premier Matteo Salvini ha lasciato in anticipo Palazzo Chigi dove è in corso il Consiglio dei ministri per approvare la legge di assestamento dei conti e scongiurare la procedura europea. "Non ne sapevo nulla, mi attacca su Autostrade e poi diserta il Cdm" avreb

Libia : Incontro Salvini-Serraj a Milano : Matteo Salvini ha visto Fajez Serraj, stamane a Milano. Durante l'incontro il ministro dell'Interno e il presidente del Consiglio presidenziale libico hanno parlato di immigrazione e di come affrontare la delicata situazione sul territorio libico sotto attacco militare da parte della milizia del generale Khalifa Haftar. In particolare, Serraj ambisce a ottenere un rafforzato impegno del governo italiano a sostegno del governo di accordo ...

“Fuori campo” di Salvini : «Presto Incontro i sindacati al Viminale». E Di Maio : non uso voli di Stato come lui : Ancora tensione tra i due vicepremier dopo lo scontro sul tema delle tasse. Il leghista “fa” il ministro del Lavoro e convoca le parti sociali. Il grillino parla ai suoi e risponde a chi lo critica per le poca presenza nelle piazze: «Se facessi come Salvini ucciderei il M5S»

A Washington Salvini spera in un Incontro con Trump : Italia-Usa: Salvini a Washington, punta a un incontro con Trump New York, 17 giu - (Agenzia Nova) - Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, incontrerà oggi a Washington il vicepresidente Usa, Mike Pence, e il segretario di Stato Mike Pompeo, dopo la vittoria schiacciante del suo partito