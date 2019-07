Gears 5 | ecco come è stato modificato il rinculo delle armi per il gioco competitivo

eurogamer

(Di lunedì 15 luglio 2019) Sebbene le informazioni della modalità in single player di5 siano alquanto scarse, The Coalition ha deciso di svelare qualcosa di più per quanto riguarda la parte multiplayer del.Unanuove meccaniche presenti è il sistema diche in questo capitolo viene migliorato in modo da dare realismo al. Il multiplayer design director di5, Ryan Cleven, attraverso Twitter ha parlato di questo sistema che sarà uguale per tutte le modalità di."Il nostro nuovo sistema diè diverso in5. Abbiamo deciso di unire i setvarie modalità: Escalation e King of the Hill ora avranno lo stesso sistema e nella modalità competitiva non sarà presente la mira assistita. Questa scelta è stata dettata dal fatto che vogliamo che tutti i giocatori siano corretti e rispettino gli avversari".Leggi altro...

