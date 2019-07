Gazzetta | Insigne vuole riprendersi il suo Napoli Faccia a faccia con Ancelotti

Gazzetta : L’arrivo di James e Lozano passa per l’addio di Insigne : La Gazzetta dello Sport di oggi sottolinea che la strada per arrivare a James Rodriguez e Hirving Lozano passa per Lorenzo Insigne. Certo, perché il Napoli, come ha più volte affermato De Laurentiis, non farà mai il passo più lungo della gamba, ha quindi bisogno di vendere per poter comprare entrambi i calciatori. E Lorenzo è la cessione più probabile, sia perché il presidente ha ricordato che ha spesso chiesto di andarsene in passato, sia ...

Il Napoli : bufala Gazzetta - Insigne e Allan non sono in vendita : Il Napoli smentisce su Twitter quanto scritto questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, ovvero che gli acquisti di James Rodriguez, Manolas e Lozano potrebbero essere finanziati con la cessione di Insigne e Allan, su cui Ancelotti avrebbe dato il suo benestare. La Società la definisce “la prima grossa bufala della stagione” e chiarisce che i giocatori del Napoli non sono in vendita e comunque non sono ancora arrivate offerte tali da ...

Gazzetta : Per il Napoli Insigne non è incedibile. Ci vuole un’offerta sugli 80 milioni : Il Napoli non considera Lorenzo Insigne incedibile, scrive la Gazzetta dello Sport. Raiola, il procuratore del capitano, ha provato a prolungare il contratto del suo assistito e ad ottenere un adeguamento economico. Avrebbe voluto garantire a Insigne uno stipendio di 5,5 milioni a stagione, con un aumento di 1 milione rispetto al contratto attuale, e un prolungamento fino al 2023. Ma De Laurentiis ha rigettato entrambe le richieste: per ...

Gazzetta : Insigne non rientra nella lista degli incedibili. De Laurentiis fissa il prezzo : Gazzetta: Insigne non rientra nella lista degli incedibili. De Laurentiis fissa il prezzo Gazzetta: Insigne non rientra nella lista degli incedibili. De Laurentiis fissa il prezzo. Non solo mercato in entrata, il Napoli valuta eventuali proposte anche per il capitano. Secondo quanto riferisce l’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ attaccante napoletano non rientra nella lista degli incredibili, anzi, ...

Insigne-Psg - Gazzetta : “Arrivata la maxi offerta al Napoli. E su James Rodriguez…” : Insigne-Psg, Gazzetta: “Arrivata la maxi offerta al Napoli. E su James Rodriguez…”. La vetrina della Nazionale ha acceso i riflettori sull’ attaccante azzurro, da Parigi è infatta arrivata l’ offerta per il numero 24 azzurro da parte del Paris Sain Germain. Un’ offerta che al momento è però lontana dalla valutazione fatta dal patron partenopeo Aurelio De Laurentiis. L’ edizione odierna de ‘La ...

Gazzetta : “Insigne superficiale e impalpabile. Un gesto a Bologna ha spazientito Ancelotti” : Gazzetta: “Insigne superficiale e impalpabile. Un gesto a Bologna ha spazientito Ancelotti” Gazzetta: “Insigne superficiale e impalpabile. Un gesto a Bologna ha spazientito Ancelotti”. Sembra lontano anni l’ incontro chiarificatore tenutosi a casa Ancelotti, alla presenza del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne, accompagnato dal suo procuratore Mino Raiola. Dopo alcuni giorni di serenità, ...

Gazzetta : “Ancelotti spazientito con Insigne - gesto arrogante contro Luperto” : Se è vero che Ancelotti ha utilizzato le ultime partite per chiarire le idee su chi saranno i calciatori da cui ripartire la prossima stagione Lorenzo Insigne ha sicuramente rimediato una bocciatura. Dopo l’evidente frattura con l’Arsenal e la doverosa quanto ipocrita ricucitura (apparente) contro il Bologna, Insigne torna a spazientire Ancelotti. Non solo una prestazione impalpabile e negativa, ma come sottolinea la Gazzetta dello ...