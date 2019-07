Flat tax | Conte | “Siri non può partecipare a un incontro di governo Sulla manovra decido

Come dovrebbe essere la nuova Flat tax proposta dalla Lega : Da sinistra, il capo di gabinetto di Salvini Matteo Piantedosi, il ministro dell’Interno e l’ex sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri (foto: Vincenzo Livieri/Lapresse) Mentre in rete e sui giornali si continua a parlare della presunta trattativa tra uomini di Salvini e emissari russi per finanziare in maniera segreta e illegittima la Lega, Matteo Salvini prova a spostare l’attenzione su uno dei punti principali della ...

Fisco : Di Maio - ‘ok Flat tax ma no scherzi a italiani’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Sulla flat Tax non solo è sì, ma facciamola anche prima di settembre se il piano della Lega è già pronto. Basta che aiuti le famiglie normali e non si facciano scherzetti agli italiani. Per anni abbiamo avuto governi che davano 1 e toglievano 10. Il gioco delle tre carte no, ma sono fiducioso”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. L'articolo Fisco: Di Maio, ‘ok flat tax ma no scherzi a ...

Lega presenta a sindacati la Flat Tax. E Conte critica Salvini : «È scorretto» : È iniziato al Viminale l'incontro con le parti sociali voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, per una «giornata di ascolto, confronto e proposta». Al tavolo oltre...

Salvini incontra le parti sociali e Siri spiega la Flat tax : «Benefici per 40 milioni di contribuenti» : È iniziato al Viminale l'incontro con le parti sociali voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, per una «giornata di ascolto, confronto e proposta». Al tavolo oltre...

Salvini incontra le parti sociali e Siri spiega la Flat tax : «Benefici per 40 milioni di contribuenti» : È iniziato al Viminale l'incontro con le parti sociali voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, per una «giornata di ascolto, confronto e proposta». Al tavolo oltre...

Siri presenta la Flat tax familiareAliquota al 15% fino a 55mila € : E' in corso al Viminale l'incontro convocato da Matteo Salvini con i rappresentanti sindacali e le associazioni di categoria per un confronto in vista della preparazione della manovra d'autunno. Segui su affaritaliani.it

Flat tax al 15% fino a 55mila euro di reddito : la proposta della Lega : Il responsabile economico della Lega Armando Siri, nel corso dell'incontro con le parti sociali al Viminale, ha illustrato la proposta del Carroccio per la Flat tax: "'L'aliquota sarebbe al 15% fino a 55mila euro di reddito. Ci saranno benefici per 20 milioni di famiglie e 40 milioni di contribuenti. Ci sarà un grande impulso ai consumi e risparmi di 3.500 euro per una famiglia monoreddito con un figlio".Continua a leggere

Siri illustra la Flat tax familiareAliquota al 15% fino a 55mila € : E' in corso al Viminale l'incontro convocato da Matteo Salvini con i rappresentanti sindacali e le associazioni di categoria per un confronto in vista della preparazione della manovra d'autunno. Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini si porta Siri al vertice con le parti sociali sulla Flat tax. M5s all'angolo : "Cosa dimostra" : Grossa sorpresa al Viminale: a fianco di Matteo Salvini, nell'incontro con le parti sociali per spiegare la flat tax, c'è anche Armando Siri, responsabile economico della Lega ma soprattutto ex sottosegretario alle Infrastrutture costretto alle dimissioni dal Movimento 5 Stelle perché indagato per c

Flat tax - la proposta della Lega : aliquota al 15% - fino a 55 mila euro di reddito : Le parole del leghista Siri alle parti sociali: i beneficiari saranno 40 milioni, la Flat Tax sarà al 15% fino a un reddito di 55. 000 euro, con una deduzione unica che assorbirà tutte le detrazioni

Flat TAX/ Così il Governo può evitare il danno della finta tassa piatta : Sembra che la Lega stessa abbia cambiato idea sulla FLAT tax, mediante un piano che non pare però poter essere molto efficace

Fisco - il sottosegretario Castelli e l'asse M5S-Tria : «Flat tax norma superata - meglio aiuti alle famiglie» : Viceministro all'Economia, Laura Castelli, voi Cinquestelle parlate di Irpef con tre aliquote, la Lega di flat tax «Non siamo contro la flat tax. Eppoi parlerei di ipotesi di lavoro e non...

Immobili - Confedilizia serve una Flat tax per far ripartire il settore : "Una Flat tax per far ripartire il settore Immobiliare". E' la richiesta che Confedilizia fara' al vice premier Salvini il 15 luglio

Fisco - la "Flat tax incrementale". L'idea di Lega e M5s : chi pagherà solo il 15% di tasse - e la Meloni gode : Una "flat tax incrementale". Sarebbe questa secondo il Corriere della Sera la mediazione raggiunta tra Lega e M5s per far partire la tassa piatta al 15% già dal 2020. Il sistema prevederebbe un taglio netto delle tasse solo per chi, nella dichiarazione dei redditi, segnalerà un incremento del propri