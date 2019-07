Classifica Tour de France 2019 | decima tappa | Julian Alaphilippe sempre in giallo

Tour de France 2019 - la Classifica dei favoriti : Pinot - Uran - Porte e Fuglsang perdono terreno - sorridono Thomas e Bernal : Cambia notevolmente la classifica dei favoriti per la vittoria del Tour de France 2019 al termine della decima tappa, la frazione con arrivo ad Albi ha regalato uno scossone dovuto ai ventagli e dunque i distacchi tra i pretendenti alla maglia gialla sono variati. Thibaut Pinot, Rigoberto Uran, Richie Porte e Jakob Fuglsang sono rimasti attardati ed ora il miglior big è Geraint Thomas con 4” sul compagno Egan Bernal. Vincenzo Nibali è ...

Tour de France 2019 - risultato e Classifica della decima tappa Saint-Flour-Albi : Wout Van Aert beffa Viviani allo sprint. Alaphilippe al giorno di riposo in maglia gialla : E’ stata una delle tappe più intense del Tour de France 2019 quella di oggi da Saint-Flour ad Albi. A 35 km dal traguardo la corsa è letteralmente scoppiata a causa di un ventaglio che ha spaccato il gruppo. A contendersi la vittoria una cinquantina di corridore, il più bravo è Wout Van Aert che ha superato di pochissimi centimetri Elia Viviani. Ordine d’arrivo Saint-Flour-Albi 1 Wout VAN Aert 88 TEAM JUMBO – VISMA 04H 49′ ...

Tour de France 2019 - la Classifica dei favoriti : Nibali esce di graduatoria - Pinot in testa con 19” su Thomas : Vincenzo Nibali è uscito di classifica al Tour de France 2019, lo Squalo si è staccato in salita durante l’ottava tappa ed è giunto al traguardo con 4 minuti di ritardo dagli altri big: la Grande Boucle del siciliano cambia radicalmente, ora dovrà puntare sulle tappe. Thibaut Pinot ha attaccato e ora è il migliore dei big con 19” su Geraint Thomas e 23” su Egan Bernal. Di seguito la classifica dei favoriti per la vittoria del ...

Tour de France 2019 - risultato e Classifica dell’ottava tappa Mâcon-Saint-Étienne : Thomas De Gendt arriva da solo sul traguardo : La Mâcon-Saint Étienne, ottava tappa di 200 km del Tour de France, settima in linea, si risolve con l’assolo del belga Thomas De Gendt, che arriva da solo al traguardo, precedendo l’accoppiata Thibaut Pinot – Julian Alaphilippe, con quest’ultimo che sfila la maglia gialla a Giulio Ciccone. Ordine d’arrivo Mâcon-Saint Étienne (200 km) 1 Thomas DE Gendt 164 LOTTO SOUDAL 05H 00′ 17” – B : 18” ...

Tour de France 2019 - ottava tappa Mâcon-Saint-Étienne : percorso - favoriti e altimetria. Sembra la Liegi - uomini di Classifica a confronto : Si prospetta una giornata davvero complicata per il gruppo del Tour de France 2019. Oggi in programma l’ottava tappa: la Mâcon – Saint-Étienne; 200 km tondi tondi per una frazione che ricorda molto una grande Classica del Nord, con tre col e quattro côte che accompagneranno i corridori per tutto il percorso. È una frazione nervosa, imprevedibile, perfetta per chi avrà voglia di tentare qualche colpo di mano. La strada per Saint-Étienne ...

Tour de France 2019 - risultato e Classifica della settima tappa Belfort-Chalon-sur-Saône : sprint vincente di Dylan Groenewegen. Giulio Ciccone ancora in giallo : Dylan Groenewegen ha vinto con una fantastica volata la settima tappa del Tour de France 2019 da Belfort a Chalon-sur-Saône. Il ciclista della Jumbo-Visma ha battuto di pochissimi centimetri Caleb Ewan. Terzo ha chiuso la maglia verde Peter Sagan. Non benissimo Elia Viviani partito forse un po’ troppo presto ha chiuso al sesto posto. Giulio Ciccone ha difeso tranquillamente la sua maglia gialla. Tour DE France 2019, ORDINE D’ARRIVO settima ...

Classifica Tour de France 2019 - settima tappa : Giulio Ciccone mantiene la maglia gialla! : Volata doveva essere, e volata è stata: la settima tappa del Tour de France, Belfort-Chalon-sur-Saône, di 230 km, non ha mutato la Classifica generale, con la maglia Gialla di leader che resta sulle spalle di Giulio Ciccone. Julian Alaphilippe resta in seconda posizione a 6″. Classifica GENERALE Tour DE France 2019 (dopo la settima tappa): 1 Giulio Ciccone 133 TREK – SEGAFREDO 29H 17′ 39” – B : 14” – 2 ...

Tour de France 2019 : Vincenzo Nibali può fare Classifica! Squalo non adatto al muro finale - il distacco resta contenuto : Vincenzo Nibali aspettava la sesta tappa del Tour de France 2019, il primo arrivo in salita doveva dare diverse risposte allo Squalo che cercava di capire il suo stato di forma e la condizione delle sue gambe dopo il secondo posto al Giro d’Italia. Il siciliano si è preparato alla Grande Boucle con un periodo in altura e c’erano tanti punti di domanda sulle sue possibilità di lottare per fare classifica in questa Grande Boucle, il ...