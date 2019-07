Wimbledon | vince Djokovic per la quinta volta Federer cede dopo quasi 5 ore nella finale

ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2019) Novakha vinto per lail torneo di, terza prova stagionale del Grande Slam. Inil serbo, numero 1 del mondo, ha battuto Rogercon il punteggio di 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6, 13-12 (3) in 4 ore e 58 minuti di gioco. E’ stata lapiù lunga della storia. Per la primatra l’altro era applicato il tie break alla(è stato introdotto quest’anno). Lo svizzero, per il quale ha tifato gran parte del pubblico soprattutto nel, ha avuto un’occasione d’oro per fare sua la nona “insalatiera”, ma sul 9-7 40-15 al quinto set ha buttato i due match-point. A quel puntoha sbagliato pochissimo soprattutto al tie-break. Una partita che entra di dirittostoria del tennis, insomma, con uno spettacolo di quantità e qualità straordinarie. Per il 32enne, già campione lo ...

