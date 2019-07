Venezia | gondola affonda in laguna | salvato conducente

meteoweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2019) Incidente oggi nelladi: probabilmente a causa del moto ondoso, unata, tra i Bacini e l’Isola delle Vignole. Ilè stato tratto in salvo da giovani regatanti della Regata Storica di passaggio su una barca privata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'articoloinMeteo Web.

CultEvent_tweet : Gondole a Venezia????? #shion81 #lovelivelife #cruise #italy #greece #enjoy #crociera #bari #puglia #day2… - fuoridallhype : Mi sono addormentata un attimo e ho sognato di stare in after con Mobrici mentre limonavamo duro su una gondola a Venezia, voi tutto bene? - MyPass_ : ???? No trip to #Venice is complete without having a #gondolaride. Book now with #mypassvenezia… -