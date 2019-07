ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2019) Un uomo hato e ucciso la exdurante una serata di karaoke al ristorante del bagno ‘aQuario’ a. Un’altra donna è stata ferita gravemente e una ragazza è stata colpita di striscio. L’uomo è entrato dallaè hato tra la gente. Prima di colpire la ex l’uomo avrebbe gridato qualcosa alla donna. Sul posto carabinieri e ambulanze. L’uomo è fuggito, armato di pistola. Ad averto è un ex carabiniere di 48 anni, Domenico Massari. La vittima si chiamava Deborah Ballesio, 40 anni. La donna, che è stata colpita da diversi proiettili, era la animatrice della serata. Ci sono altre due persone ferite: una di 62 anni ha un proiettile in una gamba ed è stata trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e un’altra ragazza colpita di striscio in cura all’ospedale san Paolo di. Secondo alcuni testimoni prima dire l’uomo avrebbe ...

SirDistruggere : Savona. Denuncia l’ex marito per stalking e per aver incendito un locale di sua proprietà, nel 2015 lui patteggia c… - repubblica : Savona, 'Ti ricordi di me?': uomo spara e uccide ex moglie durante karaoke allo stabilimento balneare [news aggiorn… - Noovyis : (Savona, “ti ricordi di me?”. Poi spara nel locale in spiaggia e uccide la ex moglie. E’ caccia all’uomo) Playhitm… -