Live F1 | GP Silverstone in diretta | Vince Hamilton davanti a Bottas | Leclerc 3°

Live F1 - GP Silverstone in diretta : Mercedes vede la doppietta - Vettel tampona Verstappen : 49° giro - Hamilton prosegue tranquillo anche perché Bottas ha alzato il ritmo. Dietro battaglia tra Sainz e Ricciardo per il sesto posto 47° giro - Tra Hamilton (1 pit-stop e gomma...

Live F1 - GP Silverstone in diretta : Vettel tampona Verstappen - Hamilton sempre leader : 43° giro - Hulkenberg procede lentamente con la Renault mentre Raikkonen supera Albon per l'ottava posizione La direzione gara infligge 10" di penalità a Vettel per la...

Live F1 - GP Silverstone in diretta : Hamilton leader - Verstappen tallona Vettel : 35° giro - Bel sorpasso di Leclerc su Gasly all'esterno 35° giro - Pit per Norris che riparte con gomme dure 33° giro - Verstappen ha aumentato il ritmo e si avvicina a...

Live F1 - GP Silverstone in diretta : Hamilton leader su Bottas - Vettel 3° - Leclerc 6° : Momento tranquillo per le prime posizioni, ma dietro Ricciardo è in lotta con Norris per la ottava piazza 26° giro - Hamilton 1"3 su Bottas, 6"6 Vettel, 9" Verstappen che...

Live F1 - GP Silverstone in diretta : Safety-car e pit-stop - Hamilton passa in testa su Bottas e Vettel : La Safety-car è pronta a rientrare ai box, tutti vicini, si riparte, Hamilton tiene bene il comando su Bottas e Vettel, dietro Albon attacca Norris, Perez urta Ricciardo e danneggia...

Live F1 - GP Silverstone in diretta : Bottas doma Hamilton - battaglia tra Leclerc e Verstappen : 19° giro - Finisce nella ghiaia Giovinazzi con l'Alfa Romeo. Chiamata la safety-car 18° giro - Infuria una battaglia incredibile tra Leclerc e Verstappen che sta resistendo da campione...

Live F1 - GP Silverstone in diretta : Bottas doma Hamilton - Verstappen attacca Leclerc : 12° giro - Strana scelta per Gasly che pur con gomma media viene già chiamato ai box per montare gomme dure 11° giro - Leclerc ha respinto con forza gli attacchi di Verstappen,...

Live F1 - GP Silverstone in diretta : tra Bottas e Hamilton grande battaglia al via : 4° giro - Hamilton sembra domato ed ora si trova a 1"3 da Bottas 3° giro - Hamilton passa Bottas con una grande manovra, ma il finlandese ripassa Lewis. Incredibile...