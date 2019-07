Egitto | riaperte al pubblico due piramidi dopo 54 anni | una delle due è unica nel suo

Egitto - riaperte ai turisti due piramidi : 22.55 Chiuse dal 1965,sono di nuovo visitabili: sono due piramidi a Dahshur, in Egitto. Una fu costruita per il faraone Snefru, fondatore della IV dinastia. "Sono stati scoperti sarcofagi in pietra, argilla e legno, alcuni contenenti mummie in buone condizioni". Così il ministro delle antichità al Anani. Negli scavi è stato rinvenuto un antico muro, lungo 60 metri, a sud di un'altra piramide, quella del faraone Amenemhat II. Nelle vicinanze ...