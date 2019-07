Zingaretti | Pd unica alternativa al Governo

Zingaretti : "Il PD è l'unica alternativa<br> alla deriva italiana" : Si è riunita oggi all'Ergife Palace Hotel di Roma l'Assemblea nazionale del Partito Democratico, la prima da quando Nicola Zingaretti è stato scelto come segretario del partito. Ed è stato proprio l'intervento del Presidente della Regione Lazio il momento clou dell'evento con l'annuncio di un cambiamento senza precedenti all'interno del PD. Zingaretti , preso atto di quanto accaduto in passato tra fratture interne e il clamoroso ...

Assemblea nazionale Pd - Zingaretti : “Noi unica alternativa credibile alla deriva italiana” : Il Pd “è l' unica alternativa credibile a questa deriva italiana” , le parole di Nicola Zingaretti dal palco dell' Assemblea nazionale del partito, riunita a Roma. Il segretario lancia la riforma interna dem: “Oggi apriamo nuova fase e il primo compito è imporre un'altra agenda. Dobbiamo cambiare tutto, così non si può andare avanti”.Continua a leggere

Zingaretti vara la segreteria Pd - renziani esclusi. E il partito esplode : “Macché pluralismo - un`unica matrice identitaria” : Nicola Zingaretti vara la nuova segreteria Pd e subito parte l'attacco dei renziani, che sono stati esclusi e ccusano il segretario di non avere mantenuto la promessa di garantire il pluralismo. Passano solo pochi minuti dopo la diffusione della nota del Pd con i nomi scelti e su twitter parla Andrea Marcucci, capogruppo in Senato di fede renziana. "La segreteria del Pd resa nota da Zingaretti non assomiglia al partito del noi. Vedo un`unica ...