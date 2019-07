Vanno in pensione alcuni storici giochi per Windows

laprimapagina

(Di sabato 13 luglio 2019) Finisce un’era. Microsoft ha annunciato chedeglipernon saranno più aggiornati. Sono pertanto destinati a

ilpose_e : Vorrei ricordare che i Russia vanno in pensione a 65 con aspettativa di vita di 72 (come se noi andassimo a 75) con… - Gab64P : RT @espertocratico: @fattoquotidiano Ha ragione. Per colpa di facebook gli italiani vanno in pensione due anni dopo, mentre a causa di Twit… - espertocratico : @fattoquotidiano Ha ragione. Per colpa di facebook gli italiani vanno in pensione due anni dopo, mentre a causa di… -