Taranto | recuperato il corpo del gruista ex Ilva disperso La procura indaga | pronti

(Di sabato 13 luglio 2019) È stato ritrovato a metà pomeriggio di sabato 13 luglio ildi Cosimo Massaro, 40enne operaio dell’exdiprecipitato in mare con la gru il 10 luglio scorso. Dopo tre giorni di ricerche sono stati i sommozzatori dei Carabinieri provenienti da Pescara e della Capitanieria di porto dia ritrovarlo a pochi metri di distanza dalla banchina in un groviglio di lamiere e cavi a qualche metro di profondità. Operazioni durate a lungo a causa del maltempo che ancora incombe sul capoluogo ionico e del conseguente rischio di crollo delle altre due gru del quarto sporgente del porto nel quale i gruisti della fabbrica operavano per scaricare il minerale di ferro e il carbone che arrivava con le navi e attraverso i nastri trasportatori veniva trasferito in fabbrica. Ex, proseguono le ricerche dell’operaio ...

