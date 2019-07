Poliziotto spara e uccide pitbull VIDEO

Napoli - pitbull viene aizzato e morde un Poliziotto : un altro agente gli spara in strada e lo uccide. Le immagini : A Napoli , la polizia consegna una notifica a un uomo agli arresti domiciliari. Il suo pitbull , tuttavia, quando vede il proprietario circondato dagli agenti, viene prima aizzato da una seconda persona e poi morde una gamba a un poliziotto . Un collega, con lo scopo di soccorrerlo, spara al cane una prima volta, ferendolo. E una seconda, per bloccarlo. Gli stessi agenti lo hanno caricato sulla propria auto per portarlo al pronto soccorso ...

Napoli - pitbull morde un Poliziotto e i suoi colleghi gli sparano : il cane muore poco dopo : Non ce l'ha fatta il pitbull che nella giornata di ieri è stato colpito da alcuni proiettili sparati da un agente di Polizia a Napoli, nel tentativo di allontanarlo e fargli mollare la presa in quanto il cane aveva aggredito con un morso un loro collega. Tutto è accaduto durante il controllo di un uomo che si trovava agli arresti domiciliari, in via Cesare Rosaroll: i poliziotti si sono recati da lui per notificargli un provvedimento, ma quando ...