Nearco in radio e nei digital store con il nuovo singolo “Tutto o niente”

Prenditi tutto o niente con il nuovo singolo di Nearco è il titolo del nuovo singolo di Nearco, un brano che concilia sorprendentemente l'anima rock dell'artista emiliano, con sonorità spiccatamente elettroniche e dance, impreziosite dalla voce straordinaria della giovane co-autrice TIARA, al secolo Chiara Mendo, che vanta un illustre passato di campionessa italiana di tennis under 16. "Prenditi tutto o niente" è lo slogan eloquente e ricorrente del brano, che ancora una volta coglie nel segno, descrivendo l'esatto momento di una ripartenza, liberata finalmente da tutte le paure e soprattutto arricchita dalla consapevolezza che dalle persone, dall'amore e, in generale, dalla vita, non si possono prendere solo le cose belle: nel "pacchetto" di ogni esperienza, ci sono anche quelle meno belle, ed è la nostra

