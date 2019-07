Napoli-Benevento | gli highlights del match – VIDEO

Napoli-Benevento 1-2. Non basta Callejón - il Benevento al 90' espugna Carciato : Davanti agli oltre tremila spettatori dello Stadio Comunale di Carciato, il Napoli di Carlo Ancelotti fa il suo esordio stagionale con un inaspettata sconfitta contro un buon Benevento. Azzurri che inizialmente si sono schierati con un 4-4-2 in versione camaleontica: davanti a Karnezis la coppia Maksimovic–Luperto con Malcuit e Ghoulam ai lati, centrocampo con Gaetano in cabina di regia e Rog a fare l’Allan di turno, Callejón e ...

Live Napoli-Benevento 1-0 Callejon - primo gol dell'anno : Il Napoli di Carlo Ancelotti fa il suo esordio nella pre-season estiva contro il Benevento. Dopo una settimana di ritiro a Dimaro, sul campo di Carciato andrà di scena un derby tutto campano,...

Amichevole Napoli-Benevento - le formazioni ufficiali : undici sperimentale per Ancelotti : Queste le formazioni ufficiali del Napoli e del Benevento NAPOLI (4-2-3-1): Karnezis; Malcuit, Chiriches, Luperto, Ghoulam; Rog, Gaetano; Callejon, Verdi, Younes; Tutino. Benevento: Gori, Letizia, Volta, Calirola, Maggio, Del Pinto, Viola, Tello, Insigne, Coda, Armenteros L'articolo Amichevole Napoli-Benevento, le formazioni ufficiali: undici sperimentale per Ancelotti proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli-Benevento - le formazioni ufficiali. Tutino dal primo minuto : NAPOLI: Karnezis, Malcuit, Callejon, Verdi, Luperto, Maksimovic, Tutino, Rog, Ghoulam, Younes, Gaetano. A disposizione: Contini, Zedadka, Zanoli, Palmiero, Di Lorenzo, Zerbin, Sgarbi, Tonelli. All. Ancelotti BENEVENTO: Gori, Letizia, Del Pinto, Caldirola, Volta, Tello, Coda, Viola, Maggio, Armenteros, Insigne. A disposizione: Zagari, Rillo, Volpicelli, Tazza, Tuia, Improta, Gyamfi, Di Serio, Vokic, Goddard, Antei, Sanogo, Sperandeo. All. ...

Napoli-Benevento (ore 17.30) : le probabili formazioni : Manca pochissimo alla prima amichevole del ritiro estivo a Dimaro. Alle 17.30 il Napoli incontrerà il Benevento. Un “confronto romantico” che vede contrapposti anche i due mister, il maestro, Carlo Ancelotti contro l’allievo, Filippo Inzaghi, che proprio Re Carlo allenò al Milan. I due sono legati da un rapporto di stima e affetto. I biglietti sono esauriti già da ieri, e oggi l’attesa per la prima uscita stagionale del ...

CorSport : Napoli-Benevento - “un confronto romantico” tra il maestro Carlo e l’allievo Inzaghi : Oggi, alle 17.30, il Napoli incontrerà il Benevento per la prima amichevole stagionale, a Dimaro. I biglietti sono tutti esauriti già da ieri e l’atmosfera è di grande attesa. Tra i pali ci sarà Karnezis: Ospina è ancora alle prese con vacanze e problemi familiari mentre Meret arriverà a Dimaro solo il 18 luglio. Nel corso della ripresa potrebbero giocare anche i Nazionali arrivati negli ultimi due giorni in ritiro, mentre dal primo minuto ...

Napoli-Benevento in televisione su Sky : la formazione di Ancelotti imbottita di giovani : Napoli-Benevento di oggi, sabato 13 luglio alle 17,30 apre la stagione delle amichevoli per gli azzurri di Ancelotti. La prima sgambata dell’anno avrà come 'sparring partner' il Benevento di Filippo Inzaghi. La grande novità per il tecnico degli azzurri potrebbe essere il modulo. In ritiro si sta provando con una certa insistenza il 4-2-3-1 ed è proprio con questo schema che i campani inizieranno la gara. Tanti gli assenti eccellenti e così la ...

Napoli-Benevento domani alle 17.30 su Sky. A Dimaro tutto esaurito : domani alle 17:30 il Napoli terrà la sua prima amichevole estiva contro il Benevento di Pippo Inzaghi. C’è il sold-out al campo di Carciato per il derby campano che si preannuncia molto interessante: l’abbraccio tra De Laurentiis e Maggio, l’incontro con Roberto Insigne in attesa di capitan Lorenzo che proprio domani arriverà in Val di Sole in compagnia del nuovo acquisto Manolas, la sfida tra il maestro Ancelotti e l’allievo Filippo Inzaghi. La ...

