Maltempo | vento e grandine nel foggiano | numerosi danni ai tetti e rami caduti

Maltempo Pescara : pioggia e vento forte - in vigore allerta “arancione” : In corso a Pescara un temporale, preceduto da forti raffiche di vento. Ieri il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità per oggi e domani con previsione di “allerta arancione” per rischio idrogeologico per temporali sui Bacini Tordino-Vomano, del Pescara, Alto del Sangro e Basso del Sangro. L'articolo Maltempo Pescara: pioggia e vento forte, in vigore allerta “arancione” ...

Maltempo - le incredibili immagini del tornado di Milano Marittima che raggiunge la spiaggia : spaventoso turbinio di oggetti [FOTO e VIDEO] : Sono tristemente note le condizioni disastrose in cui versava Milano Marittima, nel comune di Cervia, in provincia di Ravenna, dopo il devastante tornado di pochi giorni fa. Ovunque era un caos di alberi abbattuti, auto e finestre distrutte, spiagge spazzate via dai forti venti e riempite solo da cumuli di detriti, sdraio, sedie e ombrelloni finiti in acqua che ingombravano buona parte della costa, semafori, illuminazione pubblica e cestini ...

Maltempo Abruzzo - grandine enorme - nubifragi e vento hanno distrutto colture - alberi - serre : “Il clima si sta tropicalizzando” : grandine, pioggia torrenziale e forti raffiche di vento hanno sferzato la costa adriatica, in particolare l’Abruzzo, con effetti devastanti sulla sua agricoltura. La Cia Chieti Pescara (Confederazione italiana agricoltori) sottolinea che i chicchi di grandine caduti, grandi come palline da tennis, hanno distrutto capannoni, serre, alberi da frutto, ortaggi e colture cerealicole, rendendo impossibile la raccolta. La Cia sta monitorando la ...

Maltempo in Puglia - vento devastante sulle Murge : raffiche di 115km/h. Tempesta a Taranto - gru abbattuta in mare - operaio disperso [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo è arrivato veemente anche in Puglia in serata: violenti nubifragi e forti grandinate hanno colpito le Murge, ma la situazione più critica è a Taranto. La città del Golfo è stata investita da un violento temporale con un’impressionante Shelf Cloud che ha innescato una vera e propria Tempesta. Per via delle forti raffiche di vento una gru che si trovava sul quarto sporgente dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto è stata ...

Maltempo - a Taranto il vento trascina in mare gru dell’ex Ilva : operaio disperso : Una improvvisa tromba d’aria si è abbattuta su Taranto e una gru dell’ex Ilva è precipitata in mare cedendo sotto i venti che, intorno alle 19, hanno iniziato a soffiare impetuosi. Una vicenda che riporta drammaticamente alla mente la storia di Francesco Zaccaria, operaio che nel 2012 era al lavoro su una delle gru dell’Ilva scaraventata in mare da un tornado arrivato dal mare. E nel mare Francesco trovò la morte: il suo corpo fu recuperato a ...

Maltempo Basilicata : grandine - forte vento e allagamenti a Matera - decine di interventi dei Vigili del fuoco : Questa straordinaria ondata di Maltempo continua a fare danni al Centro-Sud. Una grandinata, accompagnata da forte vento, si è abbattuta su Matera, creando disagi alla circolazione stradale e diversi allagamenti. decine sono state le telefonate fatte al 115 con i Vigili del fuoco che hanno effettuato numerosi interventi per liberare le strade e mettere in sicurezza, anche con l’ausilio della Polizia, municipale per mettere in sicurezza ...

Maltempo - le Marche devastate dalla pioggia e dal vento : ingenti danni a Numana : Nella giornata di ieri, martedì 9 luglio, era atteso un drastico calo delle temperature in diverse regioni della nostra penisola, questo soprattutto dopo i giorni di caldo e afa che l'hanno fatta da padroni. Nelle Marche, purtroppo, i fenomeni meteorologici sono stati a dir poco intensi: pioggia e vento hanno causato tantissimi danni, specialmente sulla spiaggia anconetana di Numana che è stata letteralmente devastata. Sono impressionanti i ...

Maltempo in Emilia-Romagna : tromba marina a Rimini - danni e forti raffiche di vento a Milano Marittima : forti piogge in queste ore sulla costa della provincia di Rimini: è stata segnalata una tromba marina al largo della costa, ma le condizioni meteo sono ora in graduale miglioramento. Milano Marittima, località ravennate, è stata colpita da forti raffiche di vento, e risulta danneggiata la via aerea sulla ferrovia vicino a via Ficocle. Decine di pini secolari sono crollati bloccando il traffico in quasi tutta la cittadina e danneggiando o ...

Costa adriatica colpita dal Maltempo : spiagge distrutte e vento fortissimo : Forti raffiche di vento hanno flagellando la Costa adriatica nella provincia di Ascoli Piceno da Cupra Marittima fino a Porto d’Ascoli. Bagnanti e turisti in fuga dalle spiagge dove sono state divelte parecchie postazioni dei bagnini. A Grottammare il vento ha ribaltato un pedalò in spiaggia. Sono volati ombrelloni e suppellettili negli stabilimenti balneari e dai terrazzi dei palazzi.Sulla superstrada Ascoli mare all’altezza ...

Maltempo - Marche in ginocchio. Tanti danni - Numana devastata da pioggia e vento : Un martedì terribile, terrificante sulla costa adriatica. E potrebbe non essere finita qui. La tempesta di pioggia e vento ha lasciato il segno, un segno pesante. Spiagge devastate, strade...

Maltempo : grandine a Rimini - temporali e forti raffiche di vento in tutto il Centro-Nord : Il Maltempo è arrivato sull'Italia centro-settentrionale, così come annunciato dalle previsioni meteo degli ultimi giorni: a Rimini è in corso una mega grandinata, con chicchi caduti a macchia di leopardo sulla provincia e grandi come sassi. A Ravenna si è registrata una tromba marina ma è allerta anche nel resto del Nord: ecco le regioni più a rischio.Continua a leggere

Allerta Meteo Estofex - il Maltempo si estende al Centro-Nord : attenzione a grandine molto grande e forte vento : Allerta Meteo – Continua il maltempo sull’Italia in questa seconda settimana di luglio che da domani porterà condizioni Meteo avverse anche al Sud, dove ancora resiste un gran caldo. E così Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 2 per Nord Italia, Corsica, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Serbia e Bulgaria principalmente per grandine di dimensioni grandi o molto grandi, forti raffiche di ...