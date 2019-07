LIVE Superbike | GP Usa 2019 in DIRETTA | superpole e gara-1 in tempo reale

LIVE Superbike - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : Rea vince la superpole race davanti a Sykes! Solo 5° Bautista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cosa ha dell’incredibile anche perché nello stesso punto stava per cadere anche Rea! Fatto sta che il nuovo podio diventa: Rea-Razgatioglu-Haslam, con Bautista quarto. CLAMOROSOOOO!! Sykes viene cacciato dal podio! Il britannico caduto nel giro di rientro per colpa dell’olio non è riuscito a portare la moto ai box e da regolamento diventa non classificato. Ricapitolando, ...

LIVE Superbike - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : Rea e Sykes danno spettacolo! Bautista 5° a metà gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -5 Un paio di errori di Rea permettono a Sykes di restargli sulla coda. -6 Sorpasso clamoroso di Rea su Sykes! L’alfiere della Kawasaki infila il rivale in modo molto rude. -7 Gruppetto di tre al comando, Bautista sempre quinto distante da Haslam, Melandri 10°. -8 giri. Rea infila Sykes che poi incrocia, lotta bellissima in testa mentre Razgatioglu prova a ricucire. 2/10 Razgatioglu ...

LIVE Superbike - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : comincia la superpole race! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:58 La griglia si sta svuotando, a brevissimo comincerà il giro di ricognizione. 11:55 Splende il sole a Donington, la gara sarà asciutta e ciò potrebbe favorire lo spettacolo. 11:50 La Rossa non si adatta nemmeno a Chaz Davies, il quale ha chiuso la prima manche del weekend in decima posizione, quasi doppiano da Rea. 11:45 Invece l’iberico, dominatore dell’avvio di stagione con ...

LIVE Superbike - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : superpole race e gara-2 in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca gara-1 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della superpole race e di gara-2 del GP di Gran Bretagna del Mondiale di Superbike 2019. In terra inglese è avvenuto l’impensabile: il beniamino di casa Jonathan Rea ha superato in classifica lo spagnolo della Ducati Alvaro Bautista. Il quattro volte campione iridato della Kawasaki si è reso protagonista ieri di una ...

LIVE Superbike - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : superpole e gara-1 in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma GP Gran Bretagna Superbike (6 luglio) – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 – La presentazione del sabato GP Gran Bretagna Superbike Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della superpole e di gara-1 del GP di Gran Bretagna, ottavo round del Mondiale 2019 di Superbike. Le derivate di serie si esibiranno su uno dei tracciati che hanno fatto la storia ...

LIVE Superbike - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : prove libere in tempo reale - Bautista deve reagire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La preview del fine settimana – La classifica del Mondiale Superbike – Le parole di Alvaro Bautista Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 del Mondiale Superbike. Sul circuito di Donington Park andranno in scena le prime due sessioni di prove libere per il campionato riservato alle moto derivate di serie. Si incomincerà alle ore ...

LIVE Superbike - GP Misano 2019 in DIRETTA : superpole race e gara-2 in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca di gara-1 – Highlights – Dichiarazioni post gara – Classifica Mondiale aggiornata Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa domenica di Superbike, dove a Misano andranno in scena la superpole race alle 11:00 e poi gara-2 a partire dalle 15:00. Giornata intensissima quella di ieri dove la protagonista principale è stata la pioggia che ha stravolto la prima ...

LIVE Superbike - GP Misano 2019 in DIRETTA : superpole e gara-1 in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Misano Superbike (22 giugno) – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della superpole e di gara-1 del GP di Misano 2019, settima prova del Mondiale di Superbike. Sul tracciato dedicato alla memoria di Marco Simoncelli si prospetta un grande spettacolo, tutto da vivere in nostra compagnia. Si ricomincia dalla sfida ...

LIVE Superbike - GP Misano 2019 in DIRETTA : prove libere in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Misano 2019 del Mondiale Superbike. Sul circuito romagnolo, intitolato a Marco Simoncelli, si inizia con le prime due sessioni di prove libere che, come consuetudine, permetteranno ai protagonisti di rompere il ghiaccio. La prima sessione scatterà alle ore 10.30, mentre la FP2 sarà di scena alle ore 15.00, per 100 minuti ...

LIVE Superbike - GP Spagna 2019 in DIRETTA : Bautista stravince anche la Superpole Race - Melandri è terzo davanti a Rea. Gara-2 alle 14.00 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10/10: BANDIERA A SCACCHI!!!! 9/10: Melandri cerca di tenere il passo di van der mark, rimanendo a 3 decimi, mentre Rea è a 0″961 dal nostro portacolori. Si preannuncia un ultimo giro da urlo 8/10: NOOO!!! Van der Mark in percorrenza è più prestazionale e scavalca in curva-6 Melandri, che scala in terza posizione. L’olandese velocissimo ed ora Macho, dovrà stare ...

LIVE Superbike - GP Spagna 2019 in DIRETTA : gara-2 - Bautista per allungare nel Mondiale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Classifica Mondiale Superbike – Cronaca di gara-1 – Le dichiarazioni di Bautista Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara-2 del GP di Spagna di Superbike. In terra iberica il leader della classifica generale, Alvaro Bautista, già in profumo di vittoria finale, proverà l’ennesimo allungo nel Mondiale ai danni dell’inglese Jonathan Rea, campione ...

LIVE Superbike - GP Spagna 2019 in DIRETTA : a breve il via della superpole - Bautista sfida Rea per tornare grande : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Risultato FP1 – Risultato FP2 Programma completo e palinsesto tv – Classifica del Mondiale 10.48 Ricordiamo che al termine di questa superpole bisognerà attendere come di consueto poco più di un paio d’ore prima di fare sul serio per davvero con la partenza di gara-1 alle 14:00 10.45 Quindici minuti al via! 10.43 grande forma mostrata ...

LIVE Superbike - GP Spagna 2019 in DIRETTA : superpole e gara-1 in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Risultato FP1 – Risultato FP2 Programma completo e palinsesto tv – Classifica del Mondiale Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del GP di Spagna, settimo appuntamento del Mondiale di Superbike; come di consueto nella giornata odierna assisteremo alla superpole nella mattina seguita, subito dopo ora di pranzo dalla partenza di gara-1. ...

LIVE Superbike - GP Spagna 2019 in DIRETTA : prove libere in tempo reale. Si parte alle 10.30 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.12 Siamo pronti per il sesto appuntamento del campionato su una delle piste più celebri del calendario come Jerez. Pochi rettilinei e tante curve. La Kawasaki potrebbe approfittarne? 10.10 Buongiorno e benvenuti a Jerez de la Frontera! Tra 20 minuti avrà inizio il fine settimana del Round di Spagna 2019 di Superbike! La presentazione del weekend – La classifica del Mondiale ...