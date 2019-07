Gli uomini con la pancia attraggono donne più belle e vivono più a lungo Lo conferma la

Gli uomini meglio vestiti della settimana : Nonostante il caldo e nonostante sia luglio, di occasioni per incontrare i nostri uomini meglio vestiti, non sono mancate nemmeno questa settimana. Anzi. A riprova che l'eleganza è un fattore innato e che con il caldo non viene meno, i nostri best dressed li abbiamo scovati un po' in giro per il mondo, come sempre. Dal torneo di Wimbledon in Inghilterra alla première del film Disney Il Re Leone a Hollywood, passando per le ...

Uomini e Donne gossip Clarissa e Federico - fiGlio in arrivo : la confessione : Clarissa e Federico dopo il matrimonio, come procede? L’ex tronista si racconta Clarissa e Federico dopo il matrimonio potrebbero diventare molto presto genitori! La notizia di Clarissa Marchese incinta potrebbe infatti giungere da un momento all’altro. No, non è ancora il momento di parlare di gravidanza in corso, ma la coppia ha fatto sapere che […] L'articolo Uomini e Donne gossip Clarissa e Federico, figlio in arrivo: la ...

UOMINI E DONNE/ Antonio Moriconi si è fidanzato? Gli indizi - Trono Classico - : Ecco tutte le principali indiscrezioni sui potenziali tronisti della nuova stagione del Trono Classico di UOMINI e DONNE.

Tour de France 2019 - pagelle sesta tappa : Teuns firma l’impresa - Ciccone gli ruba la scena. Thomas il migliore tra Gli uomini di classifica : Si attendeva spettacolo e spettacolo è stato in cima alla Planche des Belles Filles, nel primo arrivo in salita del Tour de France 2019. La sesta frazione ha rivoluzionato la classifica generale e ha dato indicazioni molto precise sulla condizione dei pretendenti al successo finale. La vittoria è andata al belga Dylan Teuns (Bahrain Merida), ma Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) ha chiuso al secondo posto consolandosi abbondantemente con la ...

Melanoma cutaneo : il tumore in aumento in Italia sia neGli uomini che nelle donne : Il Melanoma cutaneo è un tumore la cui incidenza è in costante aumento, sia negli uomini che nelle donne. E’ quanto dichiarato dai medici dell‘Istituto dermopatico dell’Immacolata, Irccs di Roma (Idi) riuniti questa mattina in una tavola rotonda per discutere del “Nuovo percorso diagnostico terapeutico del paziente affetto da Melanoma cutaneo“. Nel 2018, il numero di nuovi casi in Italia si aggira intorno a 13.700, ...

Associare Keith Emerson aGli uomini violenti e ai femminicidi è un’occasione persa per tacere : Tanti anni fa, quando ho cominciato a scrivere, pensavo che il racconto fosse una forma narrativa molto interessante, e mi interrogavo perché in Italia venisse così poco preso in considerazione. All'epoca, del resto, erano gli anni Novanta, in molti di quelli che venivano considerati, anche a ragione, le rockstar della letteratura, penso ai minimalisti americani, Ellis, Mc Inerney, Leavitt, citavano Raymond Carver come proprio idolo, e Carver ...

Tour de France 2019 - la tappa di oggi Mulhouse-La Planche des Belles Filles : i possibili scenari tattici. Addirittura 7 GPM - spazio aGli uomini di classifica : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL Tour DE France 2019 DALLE 12.30 Eccoci alla sesta tappa del Tour de France 2019, il primo grande appuntamento in salita di questa edizione della Grande Boucle. Sono 160,5 km previsti da Mulhouse a La Planche des Belles Filles, e sette i GPM che il gruppo dovrà affrontare sin dal km 40. Un sequenza infernale, una tappa senza un attimo di respiro, la sfida iniziale tra coloro che di qui in ...

Qui Dimaro. Pomeriggio d’attacco per Gli uomini di Ancelotti - è sempre più 4-2-3-1 : Termina il quinto giorno di ritiro per il Napoli. Gli azzurri, quest’oggi fra sole cocente e vento fortissimo, hanno svolto nel Pomeriggio la seconda seduta di allenamento. Tantissime le persone presenti sulle tribune di Carciato questo Pomeriggio, il primo vero “tutto-esaurito” di questo pre-campionato. Tanto anche l’entusiasmo e i cori di preghiera dei tifosi a Giuntoli per l’acquisto di James Rodríguez, il ...

Uomini e Donne - Mattia Marciano ritrova l'amore con la fiGlia dell'allenatore del Bologna : Nessun ritorno di fiamma con Angela Nasti ma una nuova ragazza che sembrerebbe proprio gli stia rubando il cuore. Stiamo parlando di Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne che come riportato dal settimanale Chi sembrerebbe essere protagonista del gossip estivo grazie alla nuova fidanzata Viktorija Mihailovic, figlia dell'allenatore della squadra calcistica del Bologna ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi, stagione 2019.I due si ...

Gossip Uomini e donne - Rocco Fredella difende la fidanzata daGli haters : 'Solo invidia' : Sono lontanissimi i tempi in cui Rocco Fredella corteggiava Gemma Galgani a Uomini e donne. Oggi l'ex cavaliere è felicemente fidanzato con Doriana Bertola, o semplicemente Dory come ama farsi chiamare, e non nasconde il proprio amore nei social network o alle pagine di 'Uomini e donne Magazine'. Molti fan del dating show sostengono la coppia, dicendosi ben lieti di vedere il piastrellista sorridente e innamorato, mentre altri fin dall'inizio ...

Universiadi Napoli 2019 – Pallavolo : la Nazionale femminile stacca il pass per la semifinale - Gli uomini ai quarti : Battendo il Brasile, la Nazionale femminile stacca il pass per la semifinale mentre gli azzurri accedono ai quarti Nelle Universiadi 2019, prosegue la marcia delle azzurre, che ieri pomeriggio hanno superato il Brasile con un netto 3-0 (25-20, 25-20, 25-19), staccando il pass per la semifinale in programma oggi (ore 20) contro l’Ungheria, vincitrice sul Canada 3-0. Davanti ai 1.500 del Pala Coscioni di Nocera, le ragazze di Marco ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 9 luGlio. Azzurri in semifinale nel fioretto a squadre. 4×200 stile uomini in finale nel nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 11.20 SCHERMA – Gli Azzurri accedono alle semifinali del torneo di fioretto maschile a squadre, battendo 45-28 la Cina nei quarti. Attesa per conoscere chi tra Russia e Belgio affronterà l’Italia per conquistare il posto in finale 11.06 nuoto – Queste le nazionali qualificate per la finale della 4×200 stile: Usa, Francia, italia, Corea del ...

Uomini e donne : Giorgio e la possibile partecipazione alla stagione 2019-20 deGli Over : L'assenza di Giorgio Manetti si è fatta sentire nella stagione del Trono Over di Uomini e donne che si è conclusa lo scorso maggio. Gemma Galgani è apparsa in forte difficoltà con i cavalieri da lei conosciuti nel parterre maschile, senza evidenziare un reale interesse per qualcuno di loro. Per qualche tempo sembrava essere Rocco Fredella il possibile sostituto del 'Gabbiano' ma il loro rapporto non ha dato alcun esito, tanto che il ...

Collane di perle? Oggi le indossano Gli uomini più eleganti : Le perle? In passato le Collane di perle le hanno indossate personaggi del calibro di Carlo I d'Inghilterra e Filippo III oltre che da Coco Chanel e Liz Taylor. Oggi i nostri riferimenti sono cambiati e rispondono al nome di Justin O'Shea, Marc Forné, Pharrell William e Pelayo Díaz. La scorsa estate al collo dei maggiori influencer e dei loro fedeli follower sono apparse Collane di conchiglie. Una moda reinterpretata da ...