De Ligt Juve | ultimissime notizie | numero maglia e presentazione

(Di sabato 13 luglio 2019) DeTutto sembra pronto per il trasferimento di Matthijs Deallantus; il giocatore non figura tra i convocati dell’Ajax per il ritiro estivo. De: non convocato dall’Ajax per possibile trasferimento Matthijs De“non viaggia insieme al gruppo in attesa di un possibile trasferimento”; sono proprio i lanceri, con un comunicato ufficiale, a confermare le indiscrezioni, fattesi sempre più pressanti a partire dal 21 giugno, che vorrebbero il giovane difensore ormai in procinto di trasferirsi a Torino: il nome di Deinfatti non compare nella lista dei 28 che parteciperanno al ritiro precampionato dell’Ajax in Austria. Raggiunto accordo per 75 milioni complessivi D’altra parte, proprio ieri, secondo quanto riferisce la stampa olandese, il difensore avrebbe raggiunto i compagni ...

