Auto si ribalta su A29 | morto 13enne feriti padre e fratello

Posta un video mentre è alla guida. L’Auto si ribalta - muore figlio 13enne. Grave il fratello : Il bambino aveva 13 anni. Nell’incidente è rimasto Gravemente ferito il fratellino di nove anni. In ospedale, ma non in pericolo di vita, anche il padre

Trapani - Auto si ribalta : morto 13enne - gravissimi fratello di 9 anni e il padre. Che poco prima aveva postato video su Fb : Un bambino di 13 anni, Antonino Provenzano, è morto in un incidente avvenuto nella notte sulla A29 Palermo-Trapani, all’altezza di Alcamo. Con lui c’erano il fratello di 9 anni e il padre, che guidava: entrambi sono in gravi condizioni. La Bmw su cui viaggiavano il conducente e i figli, secondo una prima ricostruzione, si è ribaltata verso le 22.30 di ieri, dopo essere uscita di strada durante il tragitto su cui viaggiavano a ...

Auto con papà e due figli a bordo si ribalta. Francesco e Antonino muoiono a 13 e 9 anni : Un ragazzo di 13 anni, Francesco Provenzano, è morto la notte scorsa in un incidente stradale sull’Autostrada A/29, all’altezza di Alcamo (Tp). Era su una Bmw che si è ribaltata. Alla guida dell’Automobile c’era il padre Fabio, 34 anni, rimasto gravemente. Dopo il ricovero in ospedale in gravissime condizioni anche il figlio più piccolo, Antonino di 9 anni, è deceduto.Il piccolo era stato ...

Incidente a Trapani - Auto si ribalta : morti due fratelli di 9 e 13 anni : Antonino Provenzano di 9 anni e il fratello Francesco di 13, coinvolti nella serata di venerdì in un Incidente sulla Palermo-Mazara del Vallo, non ce l’hanno fatta. Erano in auto insieme al padre Fabio Provenzano che sta per essere trasferito al Trauma Center sempre a Villa Sofia.Continua a leggere

Auto con papà e due figli a bordo si ribalta. Francesco muore a 13 anni - grave il fratellino di 9 : Un ragazzo di 13 anni, Francesco Provenzano, è morto la notte scorsa in un incidente stradale sull’Autostrada A/29, all’altezza di Alcamo (Tp). Era su una Bmw che si è ribaltata. Alla guida dell’Automobile c’era il padre Fabio, 34 anni, che è rimasto gravemente ferito insieme all’altro figlio di 9 anni.Entrambi sono stati ricoverati negli ospedali di Alcamo e di Partinico. Sono intervenuti ...

Incidenti : Auto si ribalta sulla A29 - morto bimbo di 13 anni - feriti fratellino e il padre : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) - Un bambino di 13 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla A29 Palermo-Trapani, all'altezza di Alcamo. Gravissimi il padre e il fratellino di 9 anni. Secondo una prima ricostruzione, la Bmw su cui viaggiavano il padre con i due figli è uscita

Incidenti : Auto si ribalta sulla A29 - morto bimbo di 13 anni - feriti fratellino e il padre : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Un bambino di 13 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla A29 Palermo-Trapani, all’altezza di Alcamo. Gravissimi il padre e il fratellino di 9 anni. Secondo una prima ricostruzione, la Bmw su cui viaggiavano il padre con i due figli è uscita di strada e si è ribaltata. Sul luogo del sinistro sono intervenuti 4 equipaggi della Sezione Polizia Stradale di Trapani e dei reparti ...

Incidenti : Auto si ribalta sulla A29 - morto bimbo di 13 anni - feriti fratellino e il padre : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Un bambino di 13 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla A29 Palermo-Trapani, all’altezza di Alcamo. Gravissimi il padre e il fratellino di 9 anni. Secondo una prima ricostruzione, la Bmw su cui viaggiavano il padre con i due figli è uscita di strada e si è ribaltata. Sul luogo del sinistro sono intervenuti 4 equipaggi della Sezione Polizia Stradale di Trapani e dei ...

Incidente in via Pio IX : Auto si ribalta - 3 feriti trasportati al Gemelli : Roma – Tre i feriti, due uomini e una donna, trasportati al pronto soccorso del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, in codice giallo, in seguito all’Incidente avvenuto ieri in via Pio IX 208, zona Boccea, alle 17.40 circa. Una Seat Altea, fornita di impianto gpl, per cause ancora da accertare, si e’ ribaltata occupando gran parte della carreggiata, con conseguente chiusura momentanea della via. Il secondo mezzo ...

Terribile incidente : due persone schiacciate all'interno di un'Auto ribaltata : Due persone sono morte in un incidente stradale tra tre auto sulla SGC Firenze-Pisa-Livorno. Transito interrotto

Brindisi - incidente vicino Tuturano : si ribalta un'Automobile - ferita una 43enne : Una spaventoso incidente stradale si è verificato questa mattina nei pressi di Tuturano, piccola frazione che dista una decina di chilometri da Brindisi. Secondo quanto riporta la stampa locale, in particolare la testata giornalistica Brindisi Report, pare che un'auto si sia improvvisamente ribaltata sulla carreggiata, finendo contro un palo della segnaletica stradale. Al momento non sono chiare le cause che hanno portato l'automobile, condotta ...

Lecce - si ribalta con l'Auto in pieno centro abitato : coinvolti tre mezzi - due feriti : Un incredibile incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Lecce, nel cuore del centro abitato, precisamente in via 95esimo Reggimento Fanteria, una delle strade principali del capoluogo di provincia salentino. Secondo quanto riporta la stampa locale le indagini su quanto successo sono ancora in corso, la dinamica non è molto chiara e i mezzi coinvolti sono tre, due auto e uno scooter. Secondo le prime indiscrezioni una delle auto ...

Foggia - Auto si ribalta all’alba : due braccianti stranieri morti - uno in fin di vita : Due braccianti agricoli sono morti stamattina all'alba tra San Severo e San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, a seguito di un incidente d'auto.Continua a leggere

Meteo - FOCUS sul violento tornado in Germania : categoria EF-2 - case danneggiate - Auto ribaltate e 100 alberi sradicati [FOTO] : Come preannunciato nei giorni scorsi su MeteoWeb, il caldo sta tornando ad abbracciare un’ampia fascia dell’Europa e nei prossimi giorni scatterà l’allarme caldo anche per il Centro-Sud dell’Italia, dove nel weekend si potranno toccare i +40°C. Nonostante l’estate inizi a dare i suoi primi segni, il maltempo rimane sempre in agguato. Nelle scorse ore la Francia è stata colpita da violenti temporali, con grandine di grandi dimensioni, forti venti ...