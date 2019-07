Stanley Kubrick | “ritrovate tre sceneggiature inedite del regista” | ecco l’incipit di The

ilfattoquotidiano

Tre idee per altrettantefirmatesono state ritrovate nel Regno Unito. Lo scrive il Guardian senza specificare il luogo del ritrovamento che, presumibilmente, potrebbe essere la casa dell'Herthfordshire del grande regista newyorchese. I tre brogliacci si intitolano The married man, The perfect marriage, e Jealousy. Sempre secondo il quotidiano britannico gli scritti risalgono ad un periodo che oscilla tra il 1954 e il 1956. Sono gli anni in cuiha vissuto tra New York e Hollywood, girando prima il suo secondo lungo Il bacio dell'assassino (1955) e poi quello che può essere considerato tra i suoi migliori film, Rapina a mano armata (1956).

