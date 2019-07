Salvini aiuta i cani | non i migranti | Fantozzi direbbe | “Com’è umano lei!”

wired

(Di venerdì 12 luglio 2019) Nelle scorse ore il Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Mineo, il più grande d’Europa, è stato ufficialmente chiuso. Il ministro dell’Interno Matteoè corso in Sicilia per salutare l’evento e rivendicare questo risultato. “Con la chiusura del centro risparmiamo un sacco di quattrini. Chi pensa di fare business sull’immigrazione di massa, deve cambiare ragione sociale”, ha dichiarato, dimenticando o facendo finta di dimenticare, che era stata proprio la Lega a dare il via alla realizzazione del centro, ormai quasi dieci anni fa. In questi mesi, i tremilache lo popolavano sono stati trasferiti a piccoli gruppi in centri più piccoli e controllati. Qualche giorno fa è avvenuto l’allontanamento degli ultimi 68, che ha appunto decretato la fine del centro di Mineo. Diversisono finiti in strada, esclusi da nuovi circuiti di accoglienza. Tra questi, ...

