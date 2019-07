Pronti per l’Amazon Prime Day? Ecco delle offerte in anteprima

Griezmann al Barcellona - Pronti i 120 milioni per pagare la clausola : Antoine Griezmann si appresta a diventare un giocatore del Barcellona, mancano solo gli ultimi dettagli. Verrà pagata la clausola all’Atletico.“powered by Goal”Il Barcellona è pronto a pagare clausola rescissoria da 120 milioni di euro all’Atletico, per accaparrarsi Antoine Griezmann.Dopo i rallentamenti degli ultimi giorni, con alcune frizioni nate tra l’Atletico Madrid ed il Barcellona (con Griezmann che non si era presentato ...

Netflix annuncia Zero ma siamo Pronti per un cinema e una tv multirazziali? : Arriverà nel 2020 il primo progetto televisivo italiano con al centro una storia di neri. Non è in assoluto la prima volta che dei neri italiani cercano di farsi strada nell’industria del cinema e della televisione, sono stati raccontati diverse volte negli ultimi anni ma è la prima volta che una serie di primo piano parte da un autore nero italiano. È Antonio Dikele DiStefano, romanziere per Mondadori arrivato al quinto libro pubblicato a soli ...

Deltaplani Pronti al decollo per il titolo mondiale : La XXII edizione dei Campionati del Mondo di deltaplano è pronta a spiccare il volo. Per la quarta volta l’Italia ospita

Charles Leclerc - F1 Gran Bretagna 2019 : “Pronti a dare il massimo per ottenere il meglio possibile” : Charles Leclerc ha voltato pagina, almeno a parole. Il monegasco della Ferrari, reduce dal secondo posto amaro del GP d’Austria (nono round del Mondiale 2019 di F1), si è visto sfuggire di mano ancora una volta sul più bello la prima vittoria nel Circus e al volante della Rossa. Una prestazione alla guida di Grande qualità del pilota del Principato il quale, al di là del discusso episodio con l’olandese Max Verstappen (il vincitore), ...

Calciomercato West Ham - Maxi Gomez può arrivare : 50M Pronti per pagare la clausola : Il West Ham è disposto a pagare la clausola di 50 milioni per prelevare Maxi Gomez dal Celta Vigo: anche il Valencia sull’attaccante uruguagio.“powered by Goal”Una stagione da protagonista con il Celta Vigo e un futuro che ora potrebbe portarlo ad affrontare una nuova sfida in Premier League. Il West Ham è pronto a lanciare l’assalto a Maxi Gomez, attaccante della nazionale uruguagia.Stella del Celta Vigo, con il quale in questa ...

Siracusa : Falcone - 'Pronti a intervenire per ponte sull'Anapo' : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Così come avvenuto nei mesi scorsi per la frana di Cassaro, siamo pronti a intervenire tempestivamente sulla strada provinciale 45 per mettere in sicurezza il ponte sull'Anapo e ripristinare la viabilità". Lo dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Fal

Migranti - le navi Alex e Alan Kurdi ancora ferme. L’apertura della Germania : “Pronti ad accogliere se c’è soluzione europea” : Una situazione “molto difficile” a bordo della barca a vela Alex, ferma al largo di Lampedusa con 41 Migranti a bordo. E l’attesa della Alan Kurdi in acque internazionali, rispettando il divieto di accesso in Italia notificato dalla Guardia di finanza, nell’attesa di un porto sicuro che l’equipaggio definisce “urgente”. Lo stallo nel Mediterraneo delle due imbarcazioni continua da oltre 24 ore, mentre ...

Juventus - Pronti 70 milioni più Dybala per arrivare a Pogba (RUMORS) : La Juventus potrebbe regalare altri importanti acquisti per la prossima stagione: non ci riferiamo solo a De Ligt (settimana prossima potrebbe concretizzarsi la trattativa con l'Ajax), ma anche a qualche altro investimento importante per il centrocampo ed il settore avanzato. Sarà però necessario cedere qualche pezzo pregiato sul mercato per finanziare eventuali acquisti e i probabili indiziati a lasciare Torino sono Joao Cancelo, Khedira, ...

Siete Pronti per il film sequel di Breaking Bad? : Sono ormai parecchi mesi che si parla di un film tratto dalla serie già culto Breaking Bad: la notizia di una pellicola è emersa nel novembre 2018, con ipotesi successive che la vorrebbero come un sequel incentrato sulla nuova vita del personaggio di Jesse Pinkman, interpretato dall’attore Aaron Paul. Ma alcune voci circolate in seguito insistevano sul ritorno anche dell’altro protagonista della serie, il Walter White di Brian ...

Harry e Meghan Pronti per un secondo royal baby? : I Duchi del Sussex non fanno mistero di volere una famiglia numerosa e, sebbene l'attenzione al momento sia tutta riservata al piccolo Archie, di appena 2 mesi, secondo fonti vicine alla coppia entro l'anno prossimo i due avranno un secondo figlio. \\ secondo quanto riportato da ETOnline da una fonte vicina a Meghan Markle e al Principe Harry, i Duchi del Sussex starebbero pensando ad avere un secondo figlio per allargare quanto ...

Uomini e Donne : Andrea e Natalia sono Pronti per il grande passo! : Uomini e Donne: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni verso la convivenza A Uomini e Donne trovare l’amore è l’obiettivo principale, o almeno dovrebbe essere così. Ci sono coloro che se ne approfittano per fare business e vivere di social per un bel po’ grazie alla partecipazione del programma e c’è chi invece è interessato solo agli affari del cuore. Ne sono un esempio Andrea e Arianna, più innamorati che mai, e ...

Calciomercato Inter news/ Pronti 40 mln per Barella no contropartite - Ultime notizie - : Calciomercato Inter news: Ultime notizie mercoledi 3 luglio. La squadra nerazzurra continua nelle sue operazioni estive: ecco tutte le voci e indiscrezioni.