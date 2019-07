Pronostico AIK vs Elfsborg | Allsvenskan 13-07-2019 e Info

lanotiziasportiva

(Di venerdì 12 luglio 2019) Sweden, 15^ giornata, analisi edi AIK-, sabato 13 luglio. Scopri la nostra previsione.L’AIK Stockholm, reduce dal successo sul campo del Kalmar (0-1) e da una sconfitta in Champions League con l’Ararat-Armenia (2-1), affronta l’alla Friends Arena. La squadra di Rikard Norling vuole ritrovare una certa continuità dal punto di vista dei risultati che nell’ultimo periodo sono stati altalenanti. Il ruolino internodei campioni di Svezia in carica è buono (5-2-1) e attualmente sono terzi con 28 punti e aritmeticamente ancora in corsa per il campionato.L’, invece, vuole tornare alla vittoria dopo cinque turni senza vittorie e dopo il pari casalingo con l’Helsingborgs (1-1). Sono a caccia del secondo colpo corsaro (1-2-4) dove hanno subito almeno due gol nelle ultime dieci trasferte e occupano ...