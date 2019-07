ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2019)Francioni Ospite del programma Rai "Non disturbare",si racconta ma svela soprattutto un aneddotto inedito sul suo rapporto conBongiorno, ricordando quel giorno in cui smise di parlarle L'intervista rilasciata daPerego è di quelle che fanno discutere e che fanno parlare a lungo, per i contenuti e la schiettezza dell'intervistata. La showgirl difficilmente si tira indietro quando si tratta di confidarsi. Lo ha dimostrato anche nel programma "Non disturbare", dove ha parlato senza filtri della sua relazione con Raz Degan, della sua grande passione per i viaggi ma, soprattutto, del rapporto conBongiorno. A proposito del grande conduttore,ha rivelato dettagli nuovi che non aveva mai rivelato. L'occasione è stata l'ammissione da parte della conduttrice di essere stata scartata come valletta perché troppo alta. È a ...

Italia_Notizie : Paola Barale confessa: 'Mike mi ha fatto un c... in studio e non mi ha più parlato' - RitaRicette : Paola Barale e matrimonio con l’ex marito Gianni Sperti: “avrebbe voluto dei figli” - RitaRicette : Paola Barale e matrimonio con l’ex marito Gianni Sperti: “avrebbe voluto dei figli” -