Imane Fadil | AdnKronos | “Morta per cause naturali | non è stata avvelenata”

(Di venerdì 12 luglio 2019)“non èavvelenata“. Questo, secondo l’agenzia, il responso degli esperti di Medicina legale di Milano chiamati a pronunciarsi sul decesso della giovane testimone dei processi Ruby con imputato Silvio Berlusconi, morta improvvisamente a 34 anni lo scorso 1 marzo presso l’Humanitas di Rozzano, dopo un mese di agonia. L’equipe guidata dall’anatomapatologa Cristina Cattaneo avrebbe determinato come non vi siano “elementi a supporto di ipotesi di morte non naturale“. “Il gruppo di esperti – scrive l’agenzia – ha scartato fin da subito l’ipotesi di una morte legata a sostanze radioattive. Gli esami su ossa, tessuti e sangue si sono focalizzati sulla presenza di metalli, in particolare di ferro, molibdeno, antimonio e cromo. Una concentrazione superiore alla norma, ma non ritenuta mortale e ...

