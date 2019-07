BIcentenario della presenza diplomatica degli Stati Uniti a Firenze : annullo filatelico : Uno speciale annullo filatelico di Poste Italiane per celebrare i 200 anni della presenza diplomatica degli Stati Uniti a Firenze.

Cambiamenti climatici e rIcerca scientifica - su Sky il doc Ice on fire prodotto e narrato da Di Caprio. La clip in anteprima : I Cambiamenti climatici distruggeranno la nostra civiltà o è possibile utilizzare le nuove tecnologie per invertire questo processo? A questa domanda cerca di rispondere Ice on fire, il nuovo documentario prodotto per HBO dall’attore premio Oscar Leonardo Di Caprio, che fa anche da voce narrante, diretto da Leila Conners e che in Italia sarà trasmesso domenica 7 luglio alle 21.15 in prima visione assoluta su Sky Arte e su Sky Atlantic per il ...

Firenze - lIcenziata donna con sclerosi multipla : superati i sei mesi di malattia : "Mi aiutava a vivere meglio. Non solo dal punto di vista economico: mi faceva sentire uguale agli altri. Così per un po' riuscivo a dimenticare la mia malattia"

Ice On Fire - il film documentario di Leonardo DiCaprio in onda domenica su Sky Arte e Sky Atlantic : Ice on Fire, domenica 7 luglio su Sky Arte e Sky Atlantic arriva il documentario sulla crisi climatica narrato da Leonardo DiCaprio.I cambiamenti climatici distruggeranno la nostra civiltà o è possibile utilizzare le nuove tecnologie per invertire questo processo? A questa domanda cerca di rispondere Ice on Fire, il nuovo documentario prodotto per HBO dall’attore premio Oscar Leonardo DiCaprio, che fa anche da voce narrante.Diretto da Leila ...

Ice On Fire : su Sky il docu-film prodotto da Leonardo Di Caprio sui danni derivanti dai cambiamenti climatici : Ice On Fire I cambiamenti climatici, in grado di distruggere la nostra civiltà, possono essere invertiti dall’avvento delle nuove tecnologie? E’ questa la domanda basilare a cui tenterà di rispondere Ice On Fire, il documentario prodotto per HBO dall’attore – premio Oscar per The Revenant – Leonardo Di Caprio, che sarà la voce narrante del racconto. Contenuto all’interno del ciclo Il racconto del reale, il ...

Allerta Caldo a Firenze : confermato il codIce rosso oggi e domani : Prosegue anche nel weekend l’Allerta Caldo a Firenze: il codice rosso sarà in vigore oggi e domani ma domenica sarà declassato a giallo, secondo il nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del Caldo sulla salute coordinato dal ministero della salute. Secondo le previsioni la temperatura massima percepita sarà di ...

Allerta Caldo a Firenze : codIce rosso fino a sabato : Prosegue l’Allerta Caldo a Firenze: il codice rosso sarà in vigore da oggi fino a sabato 6 luglio, secondo quanto stabilito dal nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del Caldo sulla salute coordinato dal ministero della salute. La temperatura massima percepita oggi, domani e sabato, secondo le previsioni, ...

Allerta Caldo a Firenze : confermato il codIce rosso anche oggi e domani : A Firenze è confermato anche oggi e domani il codice rosso per il Caldo, mentre il 4 luglio l’Allerta sarà declassata a livello 1: lo stabilisce il bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del Caldo sulla salute, coordinato dal ministero della salute. La temperatura massima percepita oggi e domani sarà di +36°C, ...

Allerta Caldo a Firenze : codIce rosso fino a mercoledì : Prosegue l’Allerta Caldo a Firenze: codice rosso in vigore da oggi fino a mercoledì 3 luglio, secondo il nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del Caldo sulla salute coordinato dal Ministero della Salute. La temperatura massima percepita oggi sarà di 37°C, mentre domani e mercoledì di 36°C. Alle 09:30 di oggi ...

Caldo africano a Firenze : confermata per domani l’allerta “codIce rosso” : domani, venerdì 28 giugno, è confermata l’allerta rossa per il Caldo a Firenze: lo stabilisce il nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del Caldo sulla salute coordinato dal Ministero della Salute. La temperatura percepita sarà di +39°C. Sabato l’allerta sarà declassata di due livelli e passerà a gialla: ...

Ondata di caldo : allerta arancione oggi e domani a Firenze - giovedì codIce rosso : Scattata a Firenze l’allerta per il caldo. Per oggi e domani è stato diramato il codice arancione per le temperature elevate. Per giovedì 27 giugno quello rosso: la temperatura massima percepita sarà di 38°C: lo comunica la protezione civile del Comune. In condizioni di caldo estremo, le fasce di popolazione più colpite sono specialmente quelle che vivono nelle grandi città, in zone con poco riparo all’ombra, in abitazioni surriscaldate e con ...

Ed Sheeran a Firenze ha cantato in italiano : è stato semplIcemente “Perfect”! : <3 The post Ed Sheeran a Firenze ha cantato in italiano: è stato semplicemente “Perfect”! appeared first on News Mtv Italia.

Senato e Cultura - il 6 aprile Franco Zeffirelli rIceveva il premio alla carriera dalla presidente Casellati : La presidente del Senato, Elisabetta Casellati consegna il riconoscimento alla carriera a Franco Zeffirelli nell’aula di Palazzo Madama nel corso del terzo appuntamento di Senato e Cultura. L'articolo Senato e Cultura, il 6 aprile Franco Zeffirelli riceveva il premio alla carriera dalla presidente Casellati proviene da Il Fatto Quotidiano.

Allerta Meteo Firenze : codIce giallo per rischio idrogeologico/idraulico : Allerta Meteo codice giallo a Firenze per la pioggia con conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” che comprende i corsi d’acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle): lo segnala il Centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra ...