Falcia bimbi con Suv, ubriaco e drogato

Il pirata della strada che ha travolto con il Suv due cuginetti di 11 anni di fronte a casa, nel Ragusano, aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito. Uno dei bambini è morto sul colpo, l'altro è in gravi condizioni. L'uomo, 34 anni, si era dato alla fuga ed è stato poi arrestato. Ha ammesso di aver fatto uso anche di cocaina.In auto aveva un manganello telescopico e una mazza da baseball. E' indagato per omicidio stradale.Denunciate per omissione di soccorso le 3 persone che erano in auto con lui.(Di venerdì 12 luglio 2019)