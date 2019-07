Cicloturismo | 10 itinerari per escursioni in bicicletta adatti a ogni livello di

vanityfair

(Di venerdì 12 luglio 2019) Sulle sponde del lago di GardaGiro dei quattro vini in ToscanaCiclovacanze dolomiticheIn Istria tra mare ed entroterraSu e giù per la PugliaDa Santa Teresa Gallura a Palau passando per La Maddalena e CapreraCiclovia dell’OglioIn Sicilia, alle falde dell'EtnaNell'entroterra LigurePedalare nella storia degli EstensiPedalare è cool. È uno stile di vita ma anche un piacevole diversivo di cui godere in vacanza. Laè ecologica, salutare e piacevole, soprattutto se si abbina al panorama e alla scoperta del territorio. Nel 2018 le presenze cicloturistiche rilevate tra strutture ricettive e abitazioni private ammontano a 77,6 milioni (+41% dal 2013), pari cioè all’8,4% dell’intero movimento turistico dello Stivale. É un vero e proprio boom e si calcolano almeno 6 milioni di persone che hanno trascorso una vacanza utilizzando la(dati emersi dal BikeSummit2019). Per ...

