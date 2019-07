Capitana Sea Watch richiede in una querela il sequestro degli account social di Salvini

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : tutta la verità sul caso Sea Watch III e sulla Capitana Carola Rackete : È vero che l’Europa, questa volta, aveva pronta la procedura d’infrazione contro l’Italia? E’ vero che il Decreto dignità ha provocato, chi dice 100, chi dice 500, chi dice 80mila, chi dice un milione di nuovi disoccupati? È vero che la decisione del Gip di Agrigento di liberare Carola Rackete, la capitana della nave Sea Watch III, vuol dire che è assolta e non ha commesso reati, oppure, che ha commesso reati, ma è stata ...

CAROLA RACKETE QUERELA SALVINI/ Capitana Sea Watch 'Non sono ricca né molto tedesca' : Il legale di CAROLA RACKETE 'denuncia a Matteo SALVINI, propaganda truculenta'. Attacca SALVINI ma anche la Germania e smentisce le voci 'Non sono ricca'.

Perché Il Gip di Agrigento ha deciso di rilasciare la Capitana della Sea Watch : "L'attracco da parte della Sea Watch alla banchina del porto di Lampedusa, che era già da due giorni in acque territoriali, appare conforme al testo unico sull'immigrazione nella parte in cui fa obbligo al capitano e alle autorità nazionali indistintamente si prestare soccorso e prima assistenza allo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera". Lo sostiene il gip di Agrigento, Alessandra Vella, ...

Chi è Luigi Patronaggio - l'uomo che ha arrestato la Capitana della Sea Watch : Era un caldissimo, incandescente, 22 agosto 2018. La figura asciutta e fasciata da un abito scuro di Luigi Patronaggio, con mascherina, guanti e calzari "usa e getta", si allungava agile e decisa sulla scaletta del pattugliatore della Guardia costiera, scuotendo lo stallo politico-giudiziario sul caso della Diciotti, ancorata da giorni al porto di Catania. Al termine dell'ispezione, parole nette: "La politica e l'alta amministrazione sono ...

L’insostenibile storia d’amore tra il Capitano e la Capitana : galeotta fu la Sea Watch e chi la comandò : Prologo “Ah sì. Quest’ordine non l’ha gridato Zeus, a me; né fu Diritto, che divide con gli dèi l’abisso,

Carola Rackete è libera - il gip non convalida l'arresto della Capitana della Sea Watch 3. Salvini : «La rispediamo in Germania» : Carola Rackete è libera. Il gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch e non ha disposto nei confronti della giovane tedesca nessuna misura...

Austria - Sergio Mattarella in visita a Salisburgo. Manifestanti urlano slogan per la Capitana di Sea Watch : ‘Carola libertà’ : Una manifestazione per la liberazione della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, è in corso a Salisburgo sotto la casa natale di Mozart, dove si trova in visita il Presidente Sergio Mattarella. Circa una quarantina di attivisti locali si sono radunati all’ingresso del sito storico, urlando slogan come “Libertà per Carola” e “Antifascismo”, rigorosamente in italiano. Diversi anche gli slogan contro Matteo ...

Quelle minacce alla Capitana della Sea Watch su cui nessuno sta indagando : Ci sono gli insulti, le minacce, i video, le voci, ma nessuno ancora sta indagando per capire chi ha urlato sulla banchina di Lampedusa contro la capitana Carola Rackete mentre stava attraccando con la nave e il suo carico di persone da portare in salvo. ...

Sea Watch - Bersani : “Insulti alla Capitana? Fossi stato lì mi sarebbe scappato un cazzotto. Argine o si arriva alle mani” : “Il governo e Matteo Salvini non hanno neanche commentato gli insulti a Carola Rackete. A me di fronte a parole del genere scappa il pugno. In questi casi si viene a le mani”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani, ospite di ‘In Onda‘ su La7, commentando la vicenda della Sea Watch e dell’arresto della capiatana Carola Rackete Migranti, ong Mediterranea Saving Humans: ...

Carola Rackete - i pm : «Per Sea Watch non c'era necessità di forzare il blocco». Chiesto il divieto di dimora per la Capitana : Per la Sea Watch non c'era necessità di forzare il blocco: lo ha detto il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, dopo l'udienza di convalida dell'arresto della...

Sea Watch - Matteo Salvini : “Espelleremo comunque Carola Rackete - la Capitana fuorilegge” : Matteo Salvini ha così commentato la conclusione dell'udienza di convalida dell'arresto della capitana: "Dalla giustizia mi aspetto pene severe per chi ha attentato alla vita di militari italiani e ha ignorato ripetutamente le nostre leggi. Dagli altri Paesi europei mi aspetto silenzio e rispetto. In ogni caso, siamo comunque pronti ad espellere la ricca fuorilegge tedesca".Continua a leggere

Sea Watch - uno dei naufraghi : “Abbiamo detto ‘brava’ alla Capitana - ci ha aiutato”. Su Salvini : “Ha ragione - l’Italia è sola” : È stato ridotto in schiavitù in Libia dalla fine del 2017, ha poi tentato la traversata del Mediterraneo e solo sabato, insieme agli ultimi 40 naufraghi a bordo della Sea Watch 3, è riuscito a mettere piede in Europa. Khadim Diop ha 24 anni, viene dal Senegal e ai microfoni di Euronews ha raccontato la sua storia, fino ai momenti concitati dell’entrata in porto a bordo della nave della ong tedesca. “La situazione era difficile ...

Emma Marrone difende Carola Rackete - Capitana di Sea Watch : è polemica : Cosa ha detto Emma Marrone sulla Sea Watch e su Carola Rackete Nuova bufera per Emma Marrone. La cantante è stata coperta di insulti sui social network dopo che ha espresso la sua opinione sulla Sea Watch e su Carola Rackete. In particolare l’ex vincitrice di Amici non ha approvato il modo in cui la […] L'articolo Emma Marrone difende Carola Rackete, capitana di Sea Watch: è polemica proviene da Gossip e Tv.

Emma difende la Capitana della Sea Watch - raffica di insulti sul web : Un post in difesa della comandante della Sea Watch, Carola Rackete. E su Emma Marrone piovono insulti. La cantante, 35 anni, è stata presa di mira sui social dopo aver postato sul proprio account Instagram un video nel quale si vede la comandante della Sea Watch accolta da insulti sessisti dopo lo sbarco a Lampedusa. Nel post Emma si era detta indi...