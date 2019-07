Ascolti TV | Giovedì 11 luglio 2019

Ascolti Tv Giovedì 11 luglio : Don Matteo - il finale di Riviera - Moonlight : Ascolti Tv Giovedì 11 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Don Matteo – Rai 1 – milioni e %Un’estate fa – Rai 2 – milioni e %Moonlight – Rai 3 – mila e %Riviera – Canale 5 – milioni e %Fuori dal coro – Rete 4 – milioni e %Chicago P.D. – Italia 1 – mila e %In Onda – La7 – mila e %Ghost Rider – Tv8 – mila e %Tutta la Verità – Nove – mila e %N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 4 luglio - vince Don Matteo 11 in replica : Le repliche di Don Matteo 11, su Rai1, si aggiudicano la prima serata del 4 luglio con 2 milioni 447mila telespettatori e il 13.38% di share per il primo episodio e 2 milioni 10mila telespettatori con il 13.95% per il secondo. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la serie Riviera ha fatto registrare 1 milione 425mila spettatori pari all’8.8% di share. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Rete4 il programma di attualità di ...

Ascolti Tv Giovedì 4 luglio : male Riviera (8.8%). Le repliche di Don Matteo (13.6%) : Ascolti Tv Giovedì 4 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Don Matteo – Rai 1 – 2.22milioni e 13.6%Un’estate fa – Rai 2 – 1.22 milioni e 7.1%Una Notte con la Regina – Rai 3 – 858 mila e 4.8%Riviera – Canale 5 – 1.43 milioni e 8.8%Fuori dal coro – Rete 4 – 1.26 milioni e 9.1% (21:31-00:48)Chicago P.D. – Italia 1 – 930 mila e 5.6%In Onda – ...

Ascolti TV | Giovedì 4 luglio 2019. Don Matteo 13.6% - male Riviera (8.8%). Partenza sprint per Fuori dal Coro (9.1%) che stacca In Onda (4.4%). Un’Estate Fa 7.1% : Riviera Nella serata di ieri, Giovedì 4 luglio 2019, su Rai1 la fiction in replica Don Matteo 11 ha conquistato 2.217.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale 5 la serie Riviera ha raccolto davanti al video 1.425.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 la prima puntata di Un’Estate Fa ha interessato 1.219.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1 l’esordio della serie in prima tv free Chicago PD 5 ha ...

Ascolti TV | Giovedì 27 giugno 2019. Don Matteo 13.3% - Grease 11.9% - Spagna-Francia Under 21 all’8.8%. Exploit Del Debbio con Salvini (9.1%) : Don Matteo Su Rai1 Don Matteo 11 hanno conquistato 2.311.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 Grease ha raccolto davanti al video 2.050.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 il match utile per Campionati Europei Italia 2019 Under 21 Spagna-Francia ha interessato 1.664.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Italia 1 Into the Storm ha catturato l’attenzione di 974.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 In her ...

