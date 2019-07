Anche i clienti di BNL possono pagare dal polso con Fitbit Pay

Giga illimitati per i clienti TIM Party - a patto che siate veloci e Anche un po’ fortunati : Tre giorni di navigazione senza limiti e pensieri: questo il regalo di TIM agli iscritti al programma fedeltà TIM Party L'articolo Giga illimitati per i clienti TIM Party, a patto che siate veloci e anche un po’ fortunati proviene da TuttoAndroid.

Anche i clienti TIM con blocco dei servizi in sovrapprezzo potranno usare il credito telefonico per comprare app : Dal 24 luglio TIM consentirà Anche ai clienti con il blocco dei servizi in sovrapprezzo di usare il credito telefonico per l'acquisto di app e altri contenuti digitali L'articolo Anche i clienti TIM con blocco dei servizi in sovrapprezzo potranno usare il credito telefonico per comprare app proviene da TuttoAndroid.

SPILLO PRIDE/ Anche il marketing diventa arcobaleno per non perdere clienti : In questa settimana del PRIDE, i colori dell'arcobaleno hanno Anche rivestito molte pubblicità e campagne social di noti marchi e brand

Anche Wind Tre ha trovato il modo di non rimborsare i suoi clienti per i rinnovi ogni 28 giorni : Anche Wind Tre, seguendo l'esempio degli altri operatori mobili, offre sconti e promozioni come alternativa al rimborso per la fatturazione a 28 giorni. L'articolo Anche Wind Tre ha trovato il modo di non rimborsare i suoi clienti per i rinnovi ogni 28 giorni proviene da TuttoAndroid.

TIM Special x Te è generosa e accoglie Anche i clienti Wind e Tre con 50 GB : L'offerta operator attack TIM Special x Te può essere attivata anche dai clienti Wind e Tre tramite portabilità solo per pochi giorni: ecco soglie e costi. L'articolo TIM Special x Te è generosa e accoglie anche i clienti Wind e Tre con 50 GB proviene da TuttoAndroid.