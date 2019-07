Traffico Roma del 11-07-2019 ore 12 | 30

romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2019) UN INCIDENTE A CATENA RALLENTA LA CIRCOLAZIONE IN VIALE JONIO IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE JONIO. SEMPRE PER UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI SULLA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA CARDINAL CAPRARA IN DIREZIONE AURELIA. PRUDENZA IN PIAZZALE APPIO DOVE E’ SEGNALATO UN GRAVE INCIDENTE STRADALE. SEGNALAZIONE DI INCIDENTE ANCHE IN VIA CASILINA , CON RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO. ANCORA UN INCIDENTE E’ SEGNALATO IN VIA OSTIENSE CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E TOR DI VALLE VERSO IL CENTRO CITTA’. PERMANE CHIUSA ALVIA ENRICO PESSINA A SEGUITO DI UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, TRA VIA CARDINALE DE LUCA E LUNGOTEVERE DELLE NAVI . A TOR PIGNATTARA CHIUSA VIA DEI CICERI PER LAVORI DI PULIZIA DEL MANTO STRADALE TRA VIA DEGLI ANGELI E VIA COLUMELLA. E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DI FRONTE IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ...

