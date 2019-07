Netflix annuncia Zero ma siamo pronti per un cinema e una tv multirazziali?

Zero - Netflix annuncia una nuova serie tv italiana ideata da Antonio Dikele Distefano : Zero, Netflix annuncia una nuova serie tv originale italiana ideata da Dikele Distefano, con un cast di italiani di origini africane. (VIDEO)Non c’era un periodo storico migliore per l’ultimo annuncio da parte di Netflix, si tratta di una serie che porterà il pubblico italiano verso l’esplorazione di culture diverse, in un constesto familiare, Milano. Il servizio streaming americano ha infatti annunciato la realizzazione di una ...

Netflix annuncia Stranger Things per mobile : nel gioco saremo in grado di visualizzare il "Sottosopra" con i dati GPS : C'è un nuovo gioco mobile di Stranger Things in arrivo che utilizzerà il sistema di mappe del vostro telefono per tracciare la vostra posizione, segnala VG247.com.Come riferisce Gamasutra, il nuovo gioco è stato sviluppato da Next Games, lo sviluppatore di The Walking Dead: Our World.Sarà un titolo free-to-play che includerà l'integrazione con Google Maps e elementi social con esperienze di gioco basate sulla vostra posizione. Viene ...

Netflix annuncia Dogs 2 e chiunque può proporre la storia del proprio cane come protagonista della docuserie : Ha avuto un successo che ha travalicato le attese, dunque ha meritato la promozione: Netflix ha annunciato il rinnovo per Dogs 2, la seconda stagione della docuserie che esplora il rapporto di uomini e donne coi loro cani. Dalle competizioni di bellezza alle operazioni di salvataggio, dai cani di compagnia alla pet therapy, la docuserie di Netflix esplora l'universo canino mostrando storie vere di cani e dei loro padroni, con racconti anche ...

I registi di Avengers Endgame sbarcano su Netflix - annunciata la serie tv Magic dei fratelli Russo : Il popolare gioco di carte, Magic L'Adunanza, diventerà una serie animata. I registi di Avengers Endgame, ovvero Joe e Anthony Russo, firmeranno il progetto ordinato da Netflix in qualità di produttori esecutivi. Il team creativo lavorerà a stretto contatto con la casa produttrice del gioco, la Wizards of Coast (di proprietà della Hasbro), per decidere la direzione da dare alla storia. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, né la durata ...

Svelata la data di Jessica Jones 3 su Netflix - un teaser annuncia l’ultima stagione della serie Marvel (video) : Netflix ha annunciato la data di Jessica Jones 3. L'attesa terza e ultima stagione della serie Marvel chiuderà il cerchio sulle (dis)avventure dell'investigatrice privata, che nei fumetti è la fondatrice della Alias Investigation. Jessica Jones 3 verrà rilasciata sulla piattaforma venerdì 14 giugno in un'unica tranche composta da tredici episodi. Secondo la trama della terza stagione, la riluttante eroina incrocerà la strada con uno ...