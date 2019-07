Nel Cara di Mineo chiuso rimangono 117 cani | appello di Salvini | Adottateli

repubblica

(Di giovedì 11 luglio 2019) Il ministro dell'Interno raccoglie la richiesta di aiuto del sindaco Giuseppe Mistretta. Entro il 31 agosto, giorno in cui la struttura dovrà essere lasciata libera, idovranno uscire da lì. E se non si troveranno persone disponibili a prenderli in cura, finiranno in un...

matteosalvinimi : Sul CARA di #Mineo siamo passati dalle parole ai fatti. Nel 2017 avevo dormito in una delle casette che ospitavano… - matteosalvinimi : ?? Svuotato il #CaradiMineo, con il trasferimento di ieri degli ultimi 68 ospiti. Allontanati anche ventisette abus… - enpaonlus : +++ Ministro @matteosalvinimi, il Cara di Mineo è stato chiuso, ma da stamattina i cani presenti nel centro sono ab… -