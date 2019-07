Karamoh dall’Inter al Parma | affare fatto | il francese sarà gialloblù

lanotiziasportiva

(Di giovedì 11 luglio 2019) Yanngiocherà nel: l’esternoarriverà in Emilia dall’Inter a titolo definitivo.“powered by Goal”I crismi dell’ufficialità non ci sono ancora, ma ormai non sembrano proprio esserci più dubbi: Yanna breve un nuovo giocatore del.Il clubha trovato un accordo con l’Inter, proprietaria del cartellino del giocatore, che si trasferirà in Emilia a titolo definitivo.Secondo quanto riportato da Sky, l’operazione verrà chiusa sulla base di circa 13 milioni di euro, più il 50% di un’eventuale futura rivendita che finirà nelle casse dei nerazzurri., 21 anni, è approdato all’Inter nell’estate del 2017 dopo essersi messo in mostra con la maglia del Caen. Dopo una prima stagione all’ombra del Duomo, nella scorsa annata è tornato in Francia per giocare in prestito con il Bordeaux.Ad attenderlo adesso ci sono le visite mediche di ...

SkySport : ? #UltimOra #Mercato ? #Parma, è fatta per #Karamoh dall'#Inter ?? Arriva a titolo definitivo, a breve le visite med… - BombeDiVlad : Parma, preso anche Karamoh dall’Inter - TorresiGiacomo : #Karamoh dall’inter al #Parma per 13 milioni...TREDICI MILIONI...+ il 50% sulla futura rivendita! “Eh ma la giuveh… -