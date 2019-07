Il nuovo De Laurentiis | per gli autografi non c’è l’obbligo di acquisto della maglia del

L’evoluzione del nuovo Napoli passa anche dalla prima uscita di De Laurentiis : Jeans, maglia e occhiali neri. È un Aurelio De Laurentiis versione-casual quello che si presenta alla sua “prima” con i tifosi qui a Dimaro Folgarida. Il presidente del Napoli è arrivato a sorpresa poco dopo mezzogiorno sul piazzale di Carciato, per entrare nel nuovissimo store della Kappa allestito all’esterno del campo di gioco. Accoglienza davvero calorosa quella dei tifosi presenti, a parte qualche sparuto e oramai trito e ...

De Laurentiis : «Il nuovo San Paolo mi piace ma resta poco funzionale» : «Il nuovo San Paolo? Mi piace». Aurelio De Laurentis commenta così, in una lunga intervista al Corriere dello Sport, i lavori allo stadio di Napoli per le Universiadi. «Anche se ha il limite di essere uno stadio poco funzionale per il calcio, perché la pista non esiste in nessun impianto in cui giochino i grandi […] L'articolo De Laurentiis: «Il nuovo San Paolo mi piace ma resta poco funzionale» è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

De Laurentiis : “Il nuovo San Paolo mi piace - ma è poco funzionale per il calcio» : Una larga parte dedicata al San Paolo nell’intervista a De Laurentiis sul Corriere dello Sport a firma Antonio Giordano. Il presidente ha apprezzato i lavori fatti sull’impianto per le Universiadi e ricordato che ci saranno altri lavori durante il periodo estivo per mettere a posto anche gli interni dello stadio. Una critica, che De Laurentiis, ha del resto sempre fatto, sulla presenza della pista d’atletica che allontana il ...

Corbo : “Icardi prima punta - James alle sue spalle? Il nuovo Napoli ha un De Laurentiis più determinato…” : Corbo: “Icardi prima punta, James alle sue spalle? Il nuovo Napoli ha un De Laurentiis più determinato…” Antonio Corbo scrive sul nuovo Napoli nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: “Ma ci voleva il ritorno di Sarri in Italia per scatenare De Laurentiis? Alla svolta dei quindici anni di presidenza, piomba sul mercato. Il Napoli c’è, lui pure. Non sparge slogan. «Ancelotti è il nostro Ronaldo» ...

Malfitano ignora le parole di De Laurentiis e disegna il nuovo Napoli partendo da Icardi : Mimmo Malfitano sulla Gazzetta non crede alla parole del Presidente De Laurentiis su Mauro Icardi, o meglio è convinto che gli venisse proposto l’affare, Aurelio al tavolo della trattativa si siederebbe. E bene farebbe, perché il Napoli con Icardi e James Rodriguez sarebbe un Napoli stellare. Malfitano lo ridisegna completamente, cambio di modulo per Ancelotti, o meglio adattamento per sfruttare al meglio le caratteristiche dei calciatori. ...