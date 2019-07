Gazzetta | Il Real non molla | ma keep calm | tanto James vuole solo il Napoli

ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2019)Rodriguez al: ha sceltoe Ancelotti, ma l’Atletico Madrid è pronto ad intervenire in caso di segnali positivi da Mendesa e pazienza per, lo ha ricordato Carlo Ancelotti da Dimaro, lo ha ripetuto il presidente De Laurentiis. La trattativa con ilnon si interrompe anche se non si riesce a trovare una quadra sulla questione economica. L’edizione odierna delladello Sport riporta però il punto più importante di tutta la faccenda e cioè la volontà del colombiano che fin dal primo memento è saldamente convinto di voler venire a“L’unico motivo per cui ilnon dovrebbe aspettarsi sorprese, è la volontà del colombiano. Il quale a più riprese ha ribadito cheraggiungere Carlo Ancelotti. Ed è questo il motivo per cui l’Atletico Madrid non sta pressando. Andrea Berta, il d.s. dei Colchoneros, è pronto ad ...

napolista : Gazzetta: Il #RealMadrid non molla, ma keep calm, tanto #JamesRodriguez vuole solo il #Napoli Il quotidiano sportiv… - SiamoPartenopei : Gazzetta - Conference call ADL, Chiavelli e Perez per James: il Real riflette sul dilazionamento - tuttonapoli : Gazzetta - Conference call tra ADL, Chiavelli e Perez per sbloccare James: il Real riflette sull'offerta del Napoli -