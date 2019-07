CorSport | Higuain il più applaudito alla Continassa

ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2019) Primo giorno di ritiro precampionato per la Juventus. Il piùè stato. Lo scrive il Corriere dello Sport che racconta che Gonzalo è stato acclamato come una star, “nonostante sia di passaggio”. Idem Mandzukic, in bilico anche lui ma che i tifosi bianconeri considerano intoccabile. Sembra che l’amore dei tifosi per il Pipita non sia diminuito, scrive il quotidiano sportivo, anzi. L’accoglienzaè stata trionfale, addirittura quando è sceso dal suv aziendale per andare a fare le visite mediche è stato accolto con un boato e qualcuno gli ha gridato di restareJuve. Lui, soddisfatto e sorridente, si è attardato a fare foto con i bambini presenti e ha dato appuntamento agli altri tifosi a dopo, per autografi e selfie. E così ha fatto, dopo tre ore, accolto di nuovo dalle grida dei tifosi che lo incitavano a restare. Maè sul mercato e il suo ...

