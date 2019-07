Chef Rubio ' alla ricerca del gusto perduto' a settembre su Nove

blogo

(Di giovedì 11 luglio 2019) Discovery punta ancora su Gabriele Rubini e questa volta si spinge con lui nel Sud-Est Asiatico condel, in onda dasu. Un titolo dagli echi proustiani per un nuovo format che, dalle intenzioni, sembra voler mescolare le caratteristiche del racconto televisivo del cibo tipico dicon la sua altrettanto carnale passione per il racconto documentaristico. Se sul piccolo schermo ha saputo creare un canone narrativo sul cibo del tutto peculiare - che vanta numerosi tentativi di imitazione - è anche vero che la sua voglia di conoscere e di far conoscere lo ha portato a girare il mondo armato di macchina fotografica e videocamere. Ne sono nati reportage appassionati sulle culture - non solo gastronomiche - di territori lontani dal 'comodo' occidente, che in molti casi si intrecciano con le sue attività sociali....

rubio_chef : Pora stella????!!! Ma guarda tu che coincidenza! Ennesima inchiesta su di te, ennesima pallottola ricevuta per distog… - rubio_chef : Viviamo in una dittatura fascista oltre che in uno Stato di Polizia. Che dispiacere, che vergogna, che maiale????… - rubio_chef : Tutti gli uomini e i ragazzini vennero braccati, legati, e uccisi con un colpo alla testa, per poi essere spostati… -