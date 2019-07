Wimbledon 2019 | nei quarti maschili Djokovic osserva dall’alto Federer e Nadal in rotta

Federer-Nishikori - Wimbledon 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi alle ore 16.00 circa andrà in scena sul Centrale di Wimbledon il match valido per i quarti di finale dello Slam londinese tra lo svizzero Roger Federer e il giapponese Kei Nishikori. L’elvetico va a caccia della semifinale, avendo sempre bene in mente il suo obiettivo: la nona vittoria nei Championships. Dopo aver superato piuttosto nettamente il nostro Matteo Berrettini, il fuoriclasse rossocrociato incontra sulla sua strada il ...

Wimbledon 2019 - orari e programma di oggi (mercoledì 10 luglio) : ordine di gioco dei quarti di finale. Come vederli in tv e streaming : Nona giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, mercoledì 10 luglio, si giocano i quarti di finale del tabellone maschile di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo otto tra i migliori tennisti del circuito mondiale cercano l’accesso alle semifinali di venerdì. I quattro incontri in programma oggi saranno trasmessi in diretta tv grazie a Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go, mentre OA Sport vi offrirà ...

Wimbledon 2019 : i rischi di Serena Williams - l’avanzata silenziosa di Elina Svitolina - l’incertezza del tabellone femminile : L’ottava giornata di Wimbledon, dedicata ai quarti di finale femminili, ha lasciato alle proprie spalle un quadro fatto di rischi, sorprese riuscite ed altre sfiorate, prime volte e una generale sensazione di incertezza. Delle favorite, il rischio più grande l’ha corso Serena Williams, in difficoltà come e più del match di secondo turno contro la slovena Kaja Juvan. La connazionale Alison Riske è riuscita a metterla in seria ...

Wimbledon 2019 : prima semifinale Slam per Elina Svitolina. Battuta in due set la ceca Muchova : Elina Svitolina rompe finalmente il tabù dei quarti di finale e conquista la prima semifinale Slam della carriera. La tennista ucraina è tra le migliori quattro giocatrici nel tabellone femminile a Wimbledon dopo la vittoria in due set contro la ceca Karolina Muchova con il punteggio di 7-5 6-4 dopo un’ora e trentaquattro minuti di gioco. Un successo sofferto quello della numero 8 del mondo, anche perchè Muchova ha davvero tantissimi ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Le due semifinali sono Serena Williams-Strycova e Svitolina-Halep : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31 Si conclude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 18.28 A 33 anni Barbora Strycova conquista la sua prima semifinale in uno Slam! Battuta Johanna Konta 7-6 6-1! Ora se la vedrà con Serena Williams! 18.24 Konta perde il servizio essendosi trovata in vantaggio per 40-0, 5-1 Strycova che va a servire per il match. 18.16 Con un nastro beffardo ...

Wimbledon 2019 : Serena Williams con carattere vola in semifinale. Piegata in tre Alison Riske : Un urlo e tanta classe. Serena Williams con il suo “ruggito” griffa il secondo quarto di finale del tabellone femminile a Wimbledon. La sette volte vincitrice dei Championships supera, al termine di uno splendido incontro, la connazionale (n.55 del mondo) Alison Riske con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 in 2 ore 3 minuti di partita. Con questo risultato Serena ottiene la dodicesima semifinale nello Slam, mettendo in luce tutte le sue ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Serena vince al terzo con Riske - Halep elimina Zhang. In campo Svitolina-Muchova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.13 Nel match tra Elina Svitolina (Ucraina) e Karolina Muchova sarà la boema ad iniziare al servizio. 16.11 MATCH Serena!!! Tiene a 15 Williams che vola in semifinale! Serena Willims (USA) batte Alison Riske (USA) 6-4 4-6 6-3. 16.07 BREAK Serena!!! Questo potrebbe essere il game decisivo: Serena spreca tre break point poi Riske ha la palla del 4-4 ma non chiude e così alla quarta occasione ...

Wimbledon 2019 : Simona Halep rischia per un set - poi batte Shuai Zhang e va in semifinale : A cinque anni di distanza dalla prima volta, Simona Halep torna in semifinale a Wimbledon. La rumena sconfigge con il punteggio di 7-6(4) 6-1 la cinese Shuai Zhang, capace per un set di creare seri problemi all’ex numero 1 del mondo. Halep aspetta la vincente del match tra l’ucraina Elina Svitolina e la ceca Karolina Muchova, previsto a seguire sul Court 1: in un caso si tratterebbe del settimo confronto (e di un duello diretto per ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Serena al terzo con Riske - Halep elimina Zhang : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41 Serena passa a condurre: Williams tiene il servizio a 15 e va 2-1. 15.39 CONTROBREAK Serena! La reazione di Williams non si fa attendere: servizio tolto a 30 ed è 1-1! 15.37 MATCH Halep! La romena Simona Halep va in semifianle superando la cinese Shuai Zhang per 7-6 (4) 6-1. Svitolina o Muchova nel penultimo atto. 15.35 BREAK Riske! In salita l’avvio del terzo set per Serena ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Serena Williams conquista il primo set contro Riske : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.47: Serena Williams VINCE IL primo SET! 6-4 per l’ex numero uno del mondo. 14.45: Simona Halep pareggia i conti con Shuai Zhang. 4-4 14.43: Serena tiene il servizio e sale 5-4 contro Riske. 14.40: Arriva anche il controbreak di Serena Williams. 4-4 14.39: controbreak di Halep! 4-3 per Zhang nel primo set. 14.37: ALTRO BREAK DI Riske! Nuovo vantaggio per la numero 55 del mondo, che si ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Tempo di quarti femminili - Serena Williams e Johanna Konta cercano gloria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gli ottavi femminili – La presentazione dei quarti femminili Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava giornata del torneo di Wimbledon, terzo Slam dell’anno. Si giocano oggi, secondo la tradizione della programmazione dei Championships, i quarti di finale femminili. Sul Centre Court aprono il programma Serena Williams e Alison Riske nel derby americano. ...

Wimbledon 2019 : Matteo Berrettini - la lezione del ‘Maestro’ Federer servirà per il futuro : No così male non ce lo si aspettava. C’è amarezza e delusione sulla prestazione di Matteo Berrettini nel Tempio del tennis. L’ottavo di finale, nel Centrale di Wimbledon, contro il “Re dei re” di questa specialità non ha avuto storia. Una partita andata via con grande velocità, senza che Roger Federer facesse cose particolari. La tensione del mai visto e sentito e l’affrontare per la prima volta il ...

Wimbledon 2019 : giornata dedicata ai quarti di finale femminili. Fari puntati su Serena Williams : Come da tradizione, il martedì della seconda settimana di Wimbledon è dedicato alla disputa dei quarti di finale del singolare femminile e gli accoppiamenti dall’alto in basso del tabellone sono i seguenti: la statunitense Alison Riske contro la connazionale Serena Williams, la ceca Barbora Strycova contro la britannica Johanna Konta, l’ucraina Elina Svitolina contro la ceca Karolina Muchova, la romena Simona Halep contro la cinese Shuai ...