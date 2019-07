Universiadi | la gioia di Folorunso | ora le Olimpiadi

ilfogliettone

(Di giovedì 11 luglio 2019) "Ieri sera quando ho sentito che Daisy Osakue vinceva la medaglia d'oro ho capito che era un momento magico. Siamo grandi amiche e la sua vittoria mi ha ispirato a dare il massimo". Ayomide, appena finita la finale dei 400 ostacoli che l'ha vista trionfare, e' un fiume in piena e non smette di parlare un secondo nonostante il fiatone che quasi le toglie la voce. "Sono contentissima, euforica. In ogni gara di questa stagione sono riuscita a mettere in pratica qualcosa delle nuove tecniche che sto sperimentando - dice - Sto trovando la mia ritmica ideale, un abito che sto cucendo su misura per me". Ayomide, 23 anni, in Italia da quando ne aveva otto, e' nata in Nigeria e vive a Fidenza (Parma), studia medicina con l'idea di diventare pediatra, ha una passione, ora accantonata, per il violino ed e' molto religiosa. "Oltre al mio allenatore, con cui facciamo veramente squadra, ...

