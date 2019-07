Tinto Brass in ospedale ricoverato in terapia intensiva

Malore per Tinto Brass - ricoverato d'urgenza : ROMA - Il regista Tinto Brass e' stato ricoverato d'urgenza nella tarda serata di ieri all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Brass, 86 anni, nove...

Tinto Brass è stato ricoverato in gravi condizioni : Tinto Brass è stato ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale Sant'Andrea di Roma. Il regista, 86 anni, è stato colpito da febbre alta e portato d'urgenza nel nosocomio in prognosi riservata. Ad anticipare la notizia è stato il 'Corriere della Sera' che ha sentito la moglie, Caterina Varzi, che ha confermato che il maestro dell'erotismo si trova in terapia intensiva e sono in corso degli accertamenti. "Si tratta di un ...

Tinto Brass ricoverato d’urgenza per un malore : Un malore, lunedì sera, dopo l’ora di cena, nella sua villa di Isola Farnese. Tinto Brass stava bene fino a pochi istanti prima, poi gli è salita improvvisamente la febbre e la moglie Caterina Varzi ha chiamato un’ambulanza. Il regista è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea di Roma. «Si trova in terapia intensiva, la prognosi è ancora riservata», spiega la donna. «Stanno facendo degli accertamenti, si tratta di un momento delicato ...

Alba Parietti : "Dissi no a Tinto Brass. Il Macellaio? Faticammo persino a farlo vietare ai minori di 18 anni" : Avrebbe dovuto essere la protagonista di Così fan tutte, ma il suo rifiuto aprì le porte a Claudia Koll, che si aggiudicò il ruolo. Era il 1992 e Alba Parietti disse no a Tinto Brass. “Se sono pentita? No, avevo un bambino piccolo”, confida la showgirl a Belve.Poi ammette che i motivi della decisione furono legati anche ad altri fattori: “Era un film che andava oltre”. Non andò oltre invece Il macellaio, film erotico del 1998 di Aurelio ...