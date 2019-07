Sud | un errore lungo 70 anni

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Angelo Allegri L a Romania non è considerata di solito un modello di gestione dell’economia. Ma vista dal Meridione d’Italia la prospettiva può essere diversa. Nel 2017 il reddito pro capite dei rumeni ha uguagliato quello del Mezzogiorno e dato il tasso di crescita di Bucarest e dintorni, il silenzioso sorpasso è avvenuto nel corso del 2018. Dalla Lettonia alla Slovacchia, i Paesi ex comunisti che hanno aderito alla Ue, con l’eccezione della Bulgaria, sono, a parità di potere d’acquisto, ormai più ricchi, e in qualche caso di parecchio, dell’Italia meridionale (vedi anche il grafico in queste pagine). Andrea Giuricin, docente alla Bicocca di Milano, ha commentato con un tweet di malinconica ironia: «Tra un po' vedremo grandi flussi di immigrati dal Sud Italia verso i Paesi dell'Est Europa? Orban li respingerà?». La più grande regione sottosviluppata dell’Europa occidentale, ...

