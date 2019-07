fondazioneserono

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Rendere accessibile una spiaggia, o qualsiasi altro ambiente, non è solo una questione di strutture tecniche e/o di barriere architettoniche. Sono le barriere culturali le più difficili da abbattere. Un disabile non solo deve avere la possibilità di accedere alla spiaggia, ma deve anche sentirsi accolto, essere a proprio agio e in nessun modo sentirsi diverso. Una spiaggia accessibile deve anche essere inclusiva. Nato tre anni fa, il progetto di mappatura multimediale delle, il primo in Italia, è il logico proseguimento del progetto A Ruota Libera, che prevedeva per le città d’arte italiane la redazione di guide che identificavano itinerari a misura di disabile. Lega Ambiente con la sua sensibilità ha compreso l’importanza del progetto ed è partner della Fondazione in questa iniziativa. In questa sezione troverete link ad informazioni su alcune...

Giusepp30755794 : RT @RegLiguria: AUMENTANO LE SPIAGGE ACCESSIBILI IN LIGURIA Tutti possono andare al mare, in Liguria. Salgono a 144 le spiagge attrezzate… - Ossmeteobargone : Aumentano le spiagge accessibili in Liguria - pasquale_carta : RT @RegLiguria: AUMENTANO LE SPIAGGE ACCESSIBILI IN LIGURIA Tutti possono andare al mare, in Liguria. Salgono a 144 le spiagge attrezzate… -