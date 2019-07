Spazio | Parmitano pronto al lancio per la missione Beyond | “l’Aeronautica Militare è con

Missione Beyond - cosa farà Parmitano nello Spazio : (foto: Esa/Nasa) Luca Parmitano, astronauta italiano dell’Agenzia spaziale europea (Esa) sta per partire. Con Beyond passerà più di sei mesi a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss), svolgendo una miriade di esperimenti e attività di manutenzione (qui il podcast appena lanciato dall’Esa dedicato alla sua Missione). E partecipando anche a prime volte destinate a entrare negli annali dell’esplorazione spaziale. Ma ...

La Terra vista dallo Spazio : Luca Parmitano - il grande lavoro di preparazione e addestramento : Sabato 6 luglio, ore 23.55, su Rai3,” La Terra vista dallo spazio: Luca Parmitano”. Lo speciale emozionante, unico ed esclusivo, testimonia il grande lavoro di preparazione e di addestramento degli astronauti, prima della partenza nello spazio. Con la missione Beyond, prevista il 20 luglio 2019, giorno dell’anniversario dei 50 anni dello sbarco dell’uomo sulla Luna, Luca Parmitano assumerà il ruolo di Comandante della ...

Stromboli - il pensiero di Parmitano in partenza per lo Spazio con la missione Beyond : “sono vicino ai miei concittadini” : “Sono molto vicino ai familiari e agli amici della vittima. Mi spiace di sentire questa notizia. Avendo ancora tutta la famiglia che vive sotto l’Etna che è costantemente in eruzione, capisco quanto amore ci possa essere per la propria terra per accettare il rischio di vivere vicino a un vulcano. Spero che la situazione venga ripristinata al più presto nelle condizioni più sicure per tutti gli altri e chiaramente mando il mio saluto ...

Spazio : l’astronauta Luca Parmitano in quarantena - manca poco alla missione Beyond : Il 28 giugno inizierà la quarantena per l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano: tra 2 giorni entrerà nella fase di semi-isolamento che segna il primo passo verso la missione Beyond, che lo vedrà al comando della Stazione Spaziale Internazionale. La fase di isolamento vera e propria inizierà il 3 luglio, quando l’equipaggio si trasferirà in Kazakistan, nella base di lancio russa dalla quale il 20 luglio partirà la Soyuz ...

Spazio : l’ESA lancia un nuovo podcast per la missione Beyond dell’astronauta Luca Parmitano : Che suono ha una missione? Beh, a parte il rombo dei motori, il ronzio della Stazione Spaziale e le voci dello Spazio a terra, suona un poco come il nuovo podcast dell’ESA, ESA Explores. La stagione pilota di ESA Explores si concentra sulla prossima missione Beyond dell’astronauta ESA Luca Parmitano sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il primo episodio, uscito ieri sulle maggiori piattaforme podcast, comprende ...