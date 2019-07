Salvini | “Fondi da Russia? Mai preso un rublo | pronto a querelare”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) “Ho già querelato in passato, lo farò anche oggi, domani e dopodomani: maiun, un euro, un dollaro o un litro di vodka di finanziamento dalla”. Lo dichiara il vicepremier e leader della Lega Matteoin riferimento alla pubblicazione su Buzzfeed News della trascrizione di un audio registrato durante un incontro tra tre italiani e tre russi a Mosca nell’ottobre 2018 che avrebbe avuto al suo centro un finanziamento dellaal Carroccio. Dal Pd, però, si chiede già che il ministro dell’Interno e leader leghista riferisca in Parlamento. “Rubli dallaalla Lega per una campagna elettorale contro l’euro? Va tutto chiarito immediatamente” twitta il segretario Nicola Zingaretti. L'articolo: “Fondi da? Maiuna querelare” proviene da Il Fatto Quotidiano.

TeresaBellanova : #Spadafora ci risparmi questa farsa e non faccia finta di accorgersi ora di quanto #Salvini sia contro le donne. Pi… - ilpost : Un collaboratore di Salvini ha trattato con la Russia per ottenere fondi illegali per la Lega - chiaragribaudo : Dopo che da oltre un anno tengono bloccati i fondi per i #centriantiviolenza, la scusa di oggi per far saltare tutt… -